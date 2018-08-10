10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жатва в Брестской области вышла на финишную прямую, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Кулак.

По состоянию на 10 августа в регионе убрано 94,6% площадей зерновых, намолочено 895,3 тыс. т зерна. Ряд хозяйств в Брестском, Каменецком, Ивановском, Столинском, Березовском районах уже отметили "Дажынкі". В Ганцевичском и Лунинецком районах зерновые убраны на 82% и 85% площадей соответственно. Менее чем по 10% площадей зерновых осталось убрать хлеборобам Ляховичского, Малоритского и Пинского районов.

Одновременно с уборкой хозяйства активно ведут сдачу зерна государству. В этом году в счет госзаказа Брестская область должна поставить 122 тыс. т зерна. Заданием, в частности, предусмотрена поставка 70 тыс. т пшеницы и 45 тыс. т ржи, а также 2 тыс. т ячменя, по 1 тыс. т овса и проса, 3 тыс. т гречихи. К местам хранения уже доставлено более 96 тыс. т зерна, что составляет около 80% от плана. "Несмотря на то, что нынешний год выдался не самым урожайным, продовольственного зерна собрано в достаточном количестве. Поэтому госзаказ в этой части будет полностью выполнен", - отметил председатель облсельхозпрода. Также на сегодня на 91% выполнен план по продаже государству рапса.

Сложности возникли с выполнением госзаказа по пивоваренному ячменю, посевы которого серьезно пострадали в связи с погодными условиями. Всего регион должен поставить государству 30 тыс. т пивоваренного ячменя. На 10 августа сдано 6,8 тыс. т, что составляет 23% от плана. "Практически мы только начали поставку пивоваренного ячменя. Сложности с этим есть. Из-за больших температур в зерне отмечается высокое содержание белка, что негативно сказывается на его качестве. Сейчас ведется доработка, доочистка, максимально проверяются все партии, чтобы подготовить пивоваренный ячмень и выполнить госзаказ, обеспечив тем самым загрузку производства ОАО "Белсолод", - сказал Виталий Кулак.-0-