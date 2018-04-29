29 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожное движение восстановлено в Лунинецком районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Из-за инцидента с путепроводом в Лунинецком районе изменен график движения поездов Поезда региональных линий экономкласса будут следовать от станции Барановичи до остановочного пункта Дятловичи перегона Люща-Лунинец. Далее пассажиры будут следовать автобусами до станции Лунинец.

В 01.40 29 апреля под деформированным путепроводом были установлены временные опоры, движение поездов было возобновлено. На месте работала комиссия по чрезвычайным ситуациям при Брестском облисполкоме. Для обеспечения работ по установке временных опор консольных ригелей путепровода задействовались 16 единиц техники, 97 человек, в том числе машины и работники МЧС.

Автомобильный транспорт в районе аварийного моста следует по объездному маршруту.

В настоящее время специалисты БелдорНИИ проводят обследование конструкций путепровода.

В свою очередь в БЖД проинформировали, что на время закрытия перегона в региональном сообщении измененным расписанием и маршрутом следовало 13 поездов с опозданием от получаса до часа, в межрегиональном - 5 поездов с опозданием от одного до пяти часов. "Белорусской железной дорогой принимаются меры по сокращению опозданий всех поездов, следующих с отклонениями от расписания", - отметили в БЖД. Здесь призывают с пониманием отнестись к возникшей ситуации и приносят извинения пассажирам за причиненные неудобства.

Как сообщалось, в Лунинецком районе во время ремонта автомобильного путепровода (363-й км дороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин) деформировались конструкции. Появилась трещина на одной из четырех железобетонных опор.-0-