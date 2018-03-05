5 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщины возглавляют большинство профсоюзных первичек в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сегодня сообщил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.

"У профсоюзов сегодня женское лицо. Почти 60%, более 200 тыс. членов профсоюзов в области, - это женщины. И когда идет речь о председателях первичных организаций, то и там 2/3 - это наши милые и любимые дамы. На их плечах лежит тяжелый и ответственный труд, порой осуществляемый на общественных началах", - отметил Ромуальд Юровский. Он подчеркнул, что такое соотношение неслучайно. Хорошими руководителями женщины становятся за счет дисциплинированности, исполнительности и желания доводить начатое дело до конца.

Сегодня в областном драмтеатре прошел праздник, организованный профсоюзами региона совместно с молодежным советом Гродненского областного объединения профсоюзов. На него были приглашены свыше 200 представительниц прекрасной половины человечества - медики, педагоги, работницы ЖКХ, банковской системы, сферы потребкооперации, строительства, АПК, культуры, спорта, промышленности, госучреждений и др. Чествовали не только профсоюзных активистов и работников, достигших высоких производственных показателей, но и ветеранов труда, чей стаж исчисляется десятками лет, а также молодых специалистов, которым еще только предстоит внести свой вклад в развитие региона.-0-