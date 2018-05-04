Женский мотопарад пройдет в Минске 5 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоклуб AnGirls общественного объединения "Белорусский союз женщин" 5 мая проведет мотопарад, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Таким образом белорусские мотоциклистки присоединятся к акции JUST RIDE, которая уже в 12-й раз проводится в мире и второй - в Беларуси.

Основной площадкой станет территория у Дворца спорта, где с 16.00 до 17.30 пройдут показательные выступления учениц детского мотоклуба и демонстрация автомобилей Белорусской ассоциации автозвука. Затем организованная колонна в сопровождении спецподразделения ГАИ "Стрела" проедет по улицам столицы до кафе, расположенного на 2-м км трассы Р28 Минск-Молодечно.

Завершится вечер праздничной концертной программой, состоится финал конкурса "МиссМото - 2018".

Цель акции - привлечь внимание к женщинам за рулем, повышение уровня дисциплинированности водителей мотоциклов на дорогах, соблюдение ими правил дорожного движения и мер личной безопасности. В ней примут участие женщины-мотоциклистки со всей республики и гости из зарубежных женских клубов.

День женщин мотоциклисток - день, когда женщины во всем мире садятся на мотоциклы. Успехи мероприятия в 2007 году подтолкнули организаторов сделать его международным.-0-