ЖЭСы Центрального района Минска организовали видеонаблюдение за капремонтом и группы в Viber

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальные службы Центрального района Минска внедрили новые формы работы с населением, сообщили БЕЛТА в районной администрации.

Для оперативного получения информации о проблемах и возникающих у жителей вопросах жилищно-эксплуатационные службы создали группы в Viber. Телефон ЖЭС №1 - (29) 390 81 84, ЖЭС №13 - (44) 747 60 66, ЖЭС №20 - (29) 634 55 09, ЖЭС №27 - (29) 634 55 09, ЖЭС №34 - (44) 719 62 88, ЖЭС №38 - (29) 382 19 35, ЖЭС №40 - (25) 725 21 11, ЖЭС №62 - (29) 575 86 85, ЖЭС №89 - (29) 642 67 79, ЖЭС №97 - (44) 597 71 03.

Кроме того, в районе введена система видеонаблюдения на всех вновь начинаемых объектах капремонта. "Это одна из форм контроля, позволяющая в любое время проверить, что происходит на конкретной стройплощадке. При помощи онлайн-трансляции за ходом работ смогут наблюдать и сами жители, и профильные подразделения администрации, служба заказчика, руководство подрядной организации. Видеокамеры - дополнительные инструменты взаимодействия с жителями и вовлечения их в процессы, которые происходят в их домах. В одних случаях такая сопричастность позволит снять вопросы, которые возникают у граждан, столкнувшихся с капремонтом. В других - поможет оперативно выявлять недоработки, если они будут", - отметили в администрации.-0-