Жилье, паркинги и объекты соцсферы построят в районе Независимости - Филимонова в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах пр. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кутузова - ул. Большая Слепня - ул. Кедышко - ул. Филимонова (внесения изменений) пройдет в Минске с 24 сентября по 18 октября, сообщили БЕЛТА в администрации Первомайского района столицы.

В районе планируется строительство многоквартирных жилых домов, паркингов и объектов социальной сферы. Предусмотрена реконструкция существующей жилой и общественной застройки вдоль проспекта Независимости с капитальным ремонтом, благоустройством и озеленением, а также поэтапная трансформация производственной зоны ОАО "Агат - электромеханический завод". Первые этажи жилой застройки в кварталах вдоль ул. Волгоградской и ул. Кедышко резервируются под размещение общественных объектов.

В гаражном массиве "Восток" предполагается замена боксовых гаражей на многоуровневые. Усадебная застройка по ул. Чайковского подлежит сносу, на части боксовых гаражей, примыкающих к ул. Кедышко, ОАО "Минскжелезобетон", предлагается разместить пожарное депо.

Производственные территории в районе улиц Кедышко, Волгоградской и Кутузова, а также коммунально-складские объекты ОАО "Пеленг" подлежат реконструкции.

Осваивать территорию предполагается поэтапно: до 2023 года и до 2030 года. На первом этапе ожидается капитальный ремонт жилых домов №№ 103, 105, 107, 109, 111 по пр. Независимости, строительство около 100 тыс. кв. м жилья, теологической академии им. святого Иоанна Павла II, детсада на 210 мест, трансформация усадебной застройки по ул. Чайковского под размещение паркинга, перевод в общественную функцию административных зданий ОАО "Агат - электромеханический завод" и др.

С материалами можно будет ознакомиться в холле администрации (пер. К.Чорного, д.5) ежедневно с 8.45 до 20.00 (в пятницу с 8.45 до 18.00, в субботу с 8.45 до 16.00). Презентация проекта состоится 26 сентября в 18.00 в актовом зале администрации. Письменные замечания и предложения с пометкой "Общественное обсуждение" можно направлять с 17 сентября по 11 октября письменно или на электронный адрес (pеrv.arhit@minsk.gоv.by).

Документ разработан для регулирования инвестиционных процессов на территории.-0-