Жилые комплексы построят на месте швейной фабрики "Алеся" в Минске

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилые комплексы и детский сад планируется построить на месте швейной фабрики "Алеся", предприятия "Таир", складов и частных жилых домов по ул. Кропоткина в Минске. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах улиц М.Богдановича - В.Хоружей - Кропоткина - Кульман пройдет с 18 июня по 12 июля, сообщили БЕЛТА в администрации Советского района.

Проектируемый район занимает территорию 34,6 га в зоне смешанной жилой застройки и примыкает к магистральным улицам городского и районного значения. Около 56,3% (19,5 га) площади занимает жилье, из них 17 га - многоквартирная застройка. Здесь проживают 10,35 тыс. человек. Ожидается, что количество жителей увеличится почти на 1,7 тыс.

Кроме многоквартирных домов в жилом квартале (по пути от ул. Кульман к ул. В.Хоружей) появится сквер, предусмотрено благоустройство бульвара вдоль ул. В.Хоружей. Также в планах благоустройство существующей жилой застройки, установка светофора на пересечении улиц Кульман - Кропоткина.

Проект будет реализован в несколько этапов. До 2023 года предстоит завершить строительство торгово-административного здания по Кульман, до 2030 года - жилых домов со встроенно-пристроенными объектами социальной инфраструктуры, подземными гаражами-стоянками, а также детского сада на 110 мест.

Сносу подлежат производственная фабрика "Алеся", предприятия "Таир", склады, семь частных жилых дома по ул. Кропоткина и два дома на два-три этажа по ул. В Хоружей, 34, 32. Зарезервирована площадка под строительство многоуровневого гаража-стоянки.

Материалы будут представлены в вестибюле первого этажа районной администрации, презентация проекта состоится 20 июня в 18.30 в актовом зале средней школы №28.-0-