Жители белорусско-украинского приграничья соберутся на фестивале клюквы в Столинском районе

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль клюквы пройдет 4 ноября в деревне Ольманы Столинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора районной клубной системы Нина Лисовец.

Районный праздник, который проводится с 2011 года, получил новый статус. Произошло это благодаря программе "Беларусь – Украина" территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства". Заявка местного экологического фонда "Заказники Брестской области" была поддержана проектом международной технической помощи "Создание условий для совместного управления и устойчивого использования природных ресурсов водно-болотного угодья "Трансграничная Рамсарская территория "Ольманы - Переброды". На организацию и проведение фестиваля клюквы в Столинском районе был выделен грант Европейского союза в размере Br33,3 тыс.

В гости к жителям Ольман приедут их соседи из приграничных деревень Переброды и Мылячи Дубровицкого района, города Сарны Ровненской области. Также в фестивале примет участие вокальный коллектив из Живецкого повета Силезского воеводства Польши.

В программу включено 4 конкурса, три из которых - международные: конкурсы детского рисунка "Путешествие за ягодами" и фоторабот "Жизнь на Ольманских болотах", а также творческое состязание на "Лучший костюм Болотного царства". Конкурс на лучшее клюквенное блюдо рассчитан на жителей Столинского района. Ожидается, что он будет самым массовым. В нынешнем году своих представителей на фестиваль делегируют шесть сельских советов - Стружский, Речицкий, Городнянский, Рубельский, Ремельский и Глинковский. Кроме того, будут определены лучшие сборщики и заготовители клюквы. Победителей наградят дипломами и подарками.

Во время фестиваля будут работать выставки приспособлений для сбора ягод и средств передвижения по болоту, лечебных растений, отваров и настоек. Работники МЧС проведут мастер-классы по тушению пожаров на болотах, обучат правилам поведения в болотных угодьях. На ярмарке-продаже можно будет запастись целебной ягодой, приобрести изделия местных гончаров. Праздничную атмосферу поддержат народные коллективы из Пинского, Лунинецкого, Столинского районов.-0-