Жители Браслава для развития города объединились в инициативную группу

18 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жители Браслава объединились в инициативную группу, чтобы развивать город, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Браславского райисполкома Ольга Величко.

По ее словам, в состав группы вошли представители органов власти, общественных организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели и инициативные местные жители, готовые тратить свои силы и время на благо малой родины и искренне заинтересованные в ее развитии. Планируется, что встречи участников будут проходить на регулярной основе раз в месяц. В настоящее время главные вопросы, которые сообща намерены решить браславчане, связаны с благоустройством болотистого участка по ул.Октября в райцентре и разработкой плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в районе.

В прошлом году в Браславском районе было реализовано пять проектов по линии ПРООН, связанных с созданием детской площадки МЧС, веревочного городка, приобретением спортинвентаря и т.д. "Это эффективный инструмент для реализации хороших идей. С его помощью участники инициативной группы планируют воплощать разработанные мероприятия по благоустройству своего края", - отметила Ольга Величко.-0-