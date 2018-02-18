Жители Гомельской области демонстрируют высокую активность на выборах в местные Советы депутатов

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На выборах депутатов местных Советов 28-го созыва жители Гомельской области демонстрируют высокую активность. Это отметил в беседе с журналистами председатель областной избирательной комиссии Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.
"По данным на 18.00, в Гомельской области свое гражданское право реализовали 76,12% жителей. В Чечерском, Наровлянском и Лельчицком районах явка превысила 90%. Такие цифры говорят о высокой активности избирателей на выборах. Процесс голосования проходит в спокойной обстановке, в соответствии с законодательством. Все возникающие вопросы решаются оперативно", - сказал Алексей Неверов.
Он также проинформировал, что в облизбирком в течение дня поступила одна жалоба, сейчас идет проверка указанных в ней фактов.
В Гомельской области создано 1 022 избирательных участка. За ходом выборов в регионе следят 6 533 наблюдателя.
Всего в Гомельской области будут избраны 3 583 депутата, в том числе 2 757 - в сельские и поселковые, 726 - в районные, 40 - в городской Совет, 60 депутатов - в областной Совет.-0-
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