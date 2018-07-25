25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жители Гомельской области первыми вступили в гонку "Бегущих городов" проекта #velcombegom в помощь детям, а сегодня гомельчан приглашают принять участие в символическом благотворительном забеге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы проекта.

Жители региона по 29 июля, выходя на пробежки, могут внести свой вклад в помощь Гомельскому областному детскому центру медицинской реабилитации "Верасок", где проходят лечение дети от 2 до 16 лет с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью. Для участия в акции на пробежки нужно выйти со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а затем сделать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom #gomel. Полученные во время акции средства направят на приобретение медицинского оборудования и улучшение условий пребывания в центре.

Сегодня все желающие смогут принять участие в символическом благотворительном забеге, который стартует в 18.00 в Гомеле на территории дворцово-паркового ансамбля. Сбор объявлен на набережной Сожа возле скульптурной композиции "Лодочник".

Акция "Бегущие города" - это новый этап благотворительного проекта #velcombegom, реализуемого по инициативе компании velcom и Министерства здравоохранения. "Его участниками станут жители белорусских областей, которым предстоит бросить вызов личным спортивным рекордам в помощь детям. Им необходимо пробежать как можно больше "километров добра", чтобы помочь местным бенефициарам - детским областным центрам медицинской реабилитации", - пояснили организаторы.

В каждой области благотворительный марафон будет длиться 7 дней. Принять участие в нем приглашают всех желающих: профессиональных атлетов, любителей бега и просто неравнодушных людей. Вслед за Гомельским к акции подключатся и другие белорусские регионы, а результаты проекта будут объявлены 4 сентября в Минске.

Проект #velcombegom - это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В результате финансовую поддержку уже получили Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов (в 2015-м), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017) и др.-0-