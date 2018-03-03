Жители Минска предлагают изменить схему движения транспорта в районе 12-й поликлиники

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схему движения общественного транспорта в районе 12-й городской поликлиники в Минске предлагается изменить. С такой просьбой во время прямой линии обратился к председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу пожилой минчанин, передает корреспондент БЕЛТА.
Мужчина обратил внимание на то, что транспорт, который ходит по ул. Ольшевского, поворачивает в сторону ул. Орловской. Для того чтобы добраться до станции метро "Пушкинская", необходима пересадка. Также на пересечении ул.Ольшевского и пр. Пушкина расположены аптеки, банки, магазины.
"Можно было бы сделать маршрут, который бы следовал по пр. Пушкина до пересечения с ул. Притыцкого, где расположена станция метро, а затем к 4-й больнице, после - на вокзал", - предложил пенсионер.
Андрей Щорец пообещал разобраться в ситуации и рассмотреть возможность изменения схемы движения транспорта.
Во время сегодняшней прямой линии председателя Мингорисполкома принято 54 звонка. Основными темами были вопросы ЖКХ, строительства и транспортного обслуживания, в том числе работы пригородных автобусов.
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Мингорисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-
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