Жители Минской области могут помочь в предотвращении замора рыбы на водоемах

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается к жителям региона с просьбой информировать о случаях массового подхода рыбы к лункам и прорубям на водных объектах для предупреждения ее замора, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Сложившиеся погодные условия, наличие прочного ледяного покрова на водоемах и водотоках, ограничивает поступление атмосферного кислорода к воде. В результате в некоторых рыболовных угодьях, особенно глухих и бессточных водоемах, могут наблюдаться предзаморные и заморные явления. Именно поэтому жителей области просят информировать о случаях массового подхода рыбы к лункам и прорубям.

В соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства в водных объектах фонда запаса рыболовных угодий местные органы власти или специально уполномоченные ими юридические лица за счет бюджетных средств осуществляют мероприятия по предотвращению заморных явлений и ликвидацию их последствий. В угодьях, предоставленных в аренду либо безвозмездное пользование, такие мероприятия осуществляют арендаторы или пользователи. Областной комитет обращает их внимание на необходимость в кратчайшие сроки принять меры по предупреждению заморов рыбы, в том числе путем изготовления прорубей на водоемах, предрасположенных к заморным явлениям. Для предотвращения замерзания прорубей необходимо в них установить снопы, изготовленные из камыша, рогоза и других полых растений.

Наиболее крупными реками, протекающими по территории Минской области, являются Березина, Вилия и Неман. Также в регионе около 60 крупных озер. В 2017 году за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов Белорусского общества охотников и рыболовов в Минской области проведено зарыбление Заславского водохранилища (Минский район), водохранилища Саковщина (Воложинский район), озера Дягильно (Дзержинский район) и др. Основную массу рыбопосадочного материала составила щука. Запрет на лов этого вида рыбы в связи с нерестом действует в Минской области с 1 марта по 15 апреля.-0-