Жители Минской области пожаловались на качество питьевой воды в КГК

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Минской области жалуются на качество питьевой воды: на тематическую горячую линию Комитета госконтроля столичного региона поступило более 70 обращений, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Вопрос обеспечения качественной питьевой водой актуален для многих населенных пунктов Минской области, о чем свидетельствуют более 60 устных и 10 электронных обращений. В основном люди сообщали о повышенной концентрации железа в воде, выражали обеспокоенность из-за примеси и неприятного запаха в воде из централизованных источников Борисовского, Дзержинского, Клецкого, Любанского, Смолевичского, Слуцкого и Червенского районов, ведомственных водопроводов Крупского района.

Абоненты горячей линии полагали, что плохое качество воды в шахтных колодцах может быть связано с сельскохозяйственной деятельностью, нарушением санитарно-гигиенических правил при размещении, оборудовании и эксплуатации колодцев. А также причина кроется в безхозяйственности, ведь нередко балансодержатели общественных колодцев и обслуживающие организации попросту не определены. Такая ситуация сложилась в Жодино и еще 10 районах области.

В ходе горячей линии по некоторым обращениям удалось оперативно решить проблему. Например, через 2 часа после звонка жителей деревни Журавы Крупского района организация ЖКХ отчиталась об устранении течи водозаборной колонки. В целом же все обращения, связанные с недостатками в работе ЖКХ, направлены для детального изучения соответствующими службами Миноблисполкома и до устранения озвученных проблем остаются на контроле.-0-