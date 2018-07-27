Жители Минской области все чаще предпочитают электронные обращения письменным

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области растет число электронных обращений, а письменных становится меньше, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Миноблисполкома Оксана Таранда.

"В 2018 году выросло число электронных обращений, которых за шесть месяцев поступило 971, что на 33,6% больше, чем за первое полугодие 2017 года. При этом произошло снижение на 7,9% количества письменных обращений, их зарегистрировано 1747. Во время личных приемов председателя облисполкома, его заместителей и управляющего делами принято 160 устных сообщений - на 33% больше", - отметила Оксана Таранда.

Проблемы, которые затрагивают жители области во время звонков на прямые телефонные линии, связаны с коммунальным хозяйством, содержанием дорог (43% общего количества жалоб и заявлений), жилищным строительством (13%), землепользованием (11%). "Заявители особенно часто информировали о неудовлетворительном состоянии улиц населенных пунктов, подъездов к садоводческим товариществам и кладбищам. Хотя в весенне-летний период было проведено грейдирование и ямочный ремонт дорог, заявители указывали на то, что улицы разрушаются сельскохозяйственной техникой и большегрузами", - добавила Оксана Таранда. Именно повторение ситуации вынуждало людей обращаться к областным властям.

Не разрешена окончательно проблема водоснабжения населения, на которую указывали 120 человек. Особенно остро она звучала в засушливый период - в мае-июне было принято 65 устных, письменных и электронных обращений об отсутствии воды. Чаще всего - из Борисовского, Минского, Смолевичского и Червенского районов. Причиной проблемы зачастую было непринятие своевременных мер собственниками скважин - сельхозорганизациями.

Беспокоит население и ситуация с уличным освещением, проблема электроснабжения: сообщений подобного рода за шесть месяцев было 126 (на 68% больше, чем в первом полугодии 2017 года). Жители жаловались на недостаточность освещения или невозможность подключения построенных домов к линиям электропередачи в Минском, Борисовском, Смолевичском и Червенском районах.

Уменьшилось количество обращений по вопросам ремонта, приватизации и купли-продажи жилья, но вместе с тем заметно больше их поступило по вопросам архитектуры и строительства. Особенно выделялись коллективные обращения, связанные со строительством многоэтажных домов и уплотнением жилой застройки. "В этой связи остро звучал вопрос проведения общественных обсуждений, а также создания инициативных групп, - отметила Оксана Таранда. - Для рассмотрения таких заявлений в облисполкоме созданы рабочие группы, проведены встречи с заявителями, обсуждения с участием граждан и специалистов. В результате снята напряженность среди жителей деревни Копище, которые выступали против возведения многоэтажек".

Собеседница подчеркнула, что работа с обращениями граждан и юридических лиц находится под пристальным вниманием контролирующих органов: КГК, прокуратуры. Должностные лица и ответственные специалисты, которые нарушают законодательство в этой сфере, привлекаются к административной и дисциплинарной ответственности.-0-