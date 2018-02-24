Жители нескольких домов остались без воды из-за прорыва трубопровода во Фрунзенском районе Минска

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел во Фрунзенском районе Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы.
В результате аварии без холодного водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, без горячего - точно неизвестно, но цифра больше. В том числе это коснулось некоторых домов по ул. Петра Глебки.
В "Минскводоканале" подтвердили факт прорыва трубопровода.
Аварийно-восстановительные бригады работают на поврежденном участке, задействована техника, в том числе экскаватор. На время ликвидации последствий аварии организован подвоз питьевой воды.
В "Минскэнерго" информировали, что замечаний по работе тепловых сетей нет, теплоснабжение домов в районе прорыва трубопровода не нарушено.-0-
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