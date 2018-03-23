Жителям Гомельской области направят приглашения поучаствовать в акции "Час Земли"

23 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жителям Гомельской области направят через Viber приглашения поучаствовать 24 марта в международной экологической акции "Час Земли", сообщил сегодня журналистам председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Графические приглашения, которые направит жителям региона областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, предложат в этот день на один час с 20.30 до 21.30 отключить свет и электроприборы, тем самым сделав шаг к бережному отношению к природным ресурсам, окружающей среде", - сказал Андрей Сущевич. Он также отметил, что в области с 20.30 до 21.30 погаснет подсветка на многих зданиях учреждений, организаций, предприятий, в том числе областного и городского исполнительных комитетов, дворца Румянцевых и Паскевичей, Гомельского цирка, ратуши в Чечерске, Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций, Мозырского замка и многих других.

Запланированы в регионе также тематические информационные мероприятия и экологические акции. Так, в Гомеле на набережной Сожа у композиции "Маяк" во время акции "Свет наших сердец" молодежь зажжет десятки свечей, чтобы продемонстрировать свое небезразличие к окружающей среде. А на площадке между профессионально-техническими колледжами электротехники и бытового обслуживания активисты БРСМ выстроятся в круг, символизирующий нашу планету, и выпустят в небо светящиеся шары.-0-