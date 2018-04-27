27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Живой лабиринт в виде карты Беларуси начали высаживать в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

На большой открытой зоне перед гостиницей "Беларусь" появится более 3 тыс. хвойных кустарников высотой до метра. Специалисты уже оформили часть композиции в виде Минской области. Ожидается, что полностью работа будет готова к 9-15 мая.

"Необходимо было подготовить площадку, снять грунт, на этой неделе приступили к высадке растений. При благоприятных погодных условиях завершим лабиринт к 9 Мая", - отметила Анжелика Пузанкова.

Также озеленители украшают город виолами, наполняют рассадой цветочницы. Среди новинок нынешней весны - цветники из луковичных растений голландских сортов в парке Горького и у источника в сквере по пр. Победителей.

Ландшафтные дизайнеры подготовили немало сюрпризов и на летний сезон - интересными цветочными композициями удивят минчан и гостей столицы все районы города. Кроме того, "Минскзеленстрой" предложит новую форму озеленения - цветники из многолетников и злаковых.-0-