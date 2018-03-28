28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Живой лабиринт в виде карты Беларуси высадят в Минске во время месячника по благоустройству в апреле. Об этом сообщила журналистам руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем высадить лабиринт в виде карты нашей страны из кустарников и хвойных высотой до метра. У нас есть знаковая площадка, где проводятся фестивали, - большая открытая зона перед гостиницей "Беларусь". Будет высажено более 3 тыс. растений", - рассказала Анжелика Пузанкова.

Участие в посадке примет администрация Центрального района Минска, БРСМ, организации, учреждения образования. "Когда человек сам в этом участвует, он затем хочет сохранить результаты своего труда. Например, дети, которые высаживали в парке Победы сирень вместе с ветеранами, каждый год на 9 Мая приходят и любуются деревьями", - отметила Анжелика Пузанкова.

Всего в городе планируется высадить более 8,5 тыс. деревьев и 35 тыс. кустарников. Схемы посадок согласовываются, как и древесные породы. Это только типичные для Беларуси виды. "Используем рекомендации Национальной академии наук, Ботанического сада. В основном те деревья, которые выдерживают засоление, высаживаются вдоль улиц. Например, ясень, который не боится такой нагрузки. Из кустарников это шиповник, барбарис и другие. На прочих территориях - стандартные виды: рябины, липы, каштаны и т.д.", - добавила Анжелика Пузанкова.

Что касается цветочных композиций, то в каждом районе планируются новинки. Первые цветники, которые минчане и гости увидят этой весной, расположены в парке Горького и Дроздах. Это луковичные растения, которые были высажены еще осенью.-0-