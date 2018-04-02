Жлобинский район и китайский Ляньюньган намерены расширить межрегиональные контакты

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель встретился с заместителем председателя народного правительства (вице-мэром) города Ляньюньган У Хайюнь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском генконсульстве.
Стороны обсудили вопросы активизации регионального сотрудничества города Ляньюньган с Жлобинским районом Гомельской области. Кроме того, рассмотрен ход реализации компанией Lianyungang Yinfeng (дочерняя структура Цзянсуской групповой компании по зарубежному сотрудничеству) инвестиционного проекта по выращиванию грибов в Кричевском районе Могилевской области.-0-
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