"Жодзінскі кірмаш" открывает новый сезон республиканских ярмарок в городах Минской области

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Республиканской выставкой-ярмаркой "Жодзінскі кірмаш" стартует очередной сезон подобных мероприятий в городах Минской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Виталий Жук.

Универсальная выставка-ярмарка пройдет в Жодино 17-20 января и развернется во Дворце культуры ОАО "БелАЗ" (ул. Деревянко, 3). Ее участниками станут более 20 предприятий и индивидуальных предпринимателей из разных регионов Беларуси. Традиционно на выставке-ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, среди которых одежда, обувь, текстиль, косметика, парфюмерия, бижутерия, сувениры, украшения, головные уборы, продукты питания, мед, специи и другие товары. Немаловажно, что посетители смогут приобрести их по ценам производителей.

Организаторами мероприятия выступают Минское отделение БелТПП, Жодинский горисполком.

Предыдущий сезон республиканских ярмарок в городах Минской области завершила "Солигорская палитра", которую посетили более 4 тыс. жителей и гостей Солигорска. Свою продукцию и товары здесь представляли 32 экспонента.

Министерством антимонопольного регулирования и торговли согласован план республиканских выставок-ярмарок в городах Минской области на 2018 год. Им предусмотрено 18 ярмарочных мероприятий с расширением географии. Новыми центрами таких ярмарок станут Копыль, Мядель, Узда. Проведение еще одной (19-й) ярмарки запланировано в Минске. В 2017 году впервые универсальные ярмарки принимали Вилейка, Воложин, Клецк, Любань, Марьина Горка, Смолевичи, Старые Дороги, Столбцы. Продолжалось их проведение в Борисове, Дзержинске, Жодино, Молодечно, Солигорске, Слуцке. Все мероприятия посетили более 50 тыс. человек.

В 2018 году следующей республиканской ярмаркой в Минской области будет "Валожынскі кiрмаш", намеченный на 7-10 февраля.-0-