"Зима минус 100" предлагает гонки на велосипедах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любительская гонка "Зима минус 100", участники которой будут преодолевать дистанцию 100 км, состоится 27-28 января на территории Минского и Молодечненского районов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования развернутся на дистанции бегом (или на лыжах при соответствующих погодных условиях), а также на велосипедах. К участию в них допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и старше. Старт гонки будет дан 27 января в д. Вязынка (Молодечненский район) на территории филиала Государственного литературного музея имени Янки Купалы. Финиш запланирован на 28 января в минском лесопарке "Валерьяново" (в районе ст.м "Уручье"). Дистанция будет не маркированной, однако она будет содержать 10 обязательных для посещения точек и рекомендуемый для движения трек. Также есть запрещенные для движения участки дорог (трассы классов М и Р). Ориентирование на дистанции простое, но участникам все же потребуются минимальные навыки работы с картой или GPS-навигатором.

Нынешний соревновательный трек, схема которого будет опубликована позже, отличается от прошлогоднего. Общий принцип - чем меньше снега, тем более "глухие" лесные дороги будут использованы. Примерно в середине дистанции в д. Жуковка (Минский район) будет пункт с костром, горячим питанием. Здесь же будет промежуточный контроль времени. Также отсюда можно будет уехать в Минск на автобусе в случае аварийного схода.

Прием предварительных заявок на участие в соревнованиях ведется на сайте спортивно-массового учреждения "Федерация приключенческих гонок", которое является их организатором. Уже сейчас более 70 участников готовы проверить свои силы в обозначенных условиях. Однако главной целью для каждого из них будет прожить настоящее зимнее приключение, насладиться морозным воздухом и лесной тишиной. Соревнования проводятся с целью популяризации бега, ходьбы и езды на велосипеде как способов активного досуга и туризма, а также для вовлечения населения в занятия спортом в естественной природной среде.-0-