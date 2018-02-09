"Зимние беговые игры" открылись в Минске массовым стартом на тренажерах

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый забег на дорожках-тренажерах в Минске дал старт благотворительному проекту "Зимние беговые игры: #velcombegom" в поддержку детей с инвалидностью, а также в знак солидарности с белорусскими спортсменами-олимпийцами, сообщили БЕЛТА организаторы.

В спорткомплексе "Мир фитнеса" все 62 тренажера были заняты участниками акции, в том числе участвовали представители компании velcom, директор и воспитанники Молодечненской школы-интерната для детей с нарушениями зрения, представители Дирекции II Европейских игр. Вместе они преодолели около 300 км. Этот результат будет добавлен в общий километраж акции #взале (для тех, кто бегает в помещениях) и соответственно переведен в благотворительные деньги. Полученные средства планируется использовать для модернизации спортивного стадиона школы-интерната и иную помощь детям с инвалидностью.

На массовом забеге был также презентован гимн проекта - песня "Зима" белорусской группы J:Морс.

Фото velcom

"Зимние беговые игры" стартовали одновременно с Олимпиадой в Пхенчхане при поддержке Паралимпийского комитета Беларуси. Для участия нужно с 9 по 11 февраля пробежать на улице либо в помещении и зафиксировать результат на смартфон. Скриншот или фото с указанием даты и километража необходимо выложить в соцсети с соответствующими хэштегами.-0-