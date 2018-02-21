Зимний спортивный праздник "Гомельская лыжня" пройдет 24 февраля

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной зимний спортивный праздник "Гомельская лыжня-2018" пройдет 24 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Любители лыжного спорта соберутся в заречной зоне Сожа в Гомеле. На старты выйдут команды облисполкома, горисполкома, администраций районов, силовых структур, областного объединения профсоюзов, а также все желающие.

Регистрационный номер можно получить 23 февраля с 9.00 до 17.00 в управлении спорта и туризма облисполкома и в день проведения мероприятия до 10.00 в заречной зоне Сожа. Организаторы напоминают, что к именной заявке необходимо приложить разрешение медицинского учреждения или врача.

Церемония торжественного открытия спортивного праздника состоится в 10.45. Гонки начнутся в 11.00. Программой соревнования запланировано два старта: VIP-гонка, а также индивидуальная лыжная гонка среди любителей с общим стартом 1 км для женщин и 2 км для мужчин. Определять победителей будут в трех возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 лет и старше.

"Гомельская лыжня" ежегодно собирает сотни поклонников лыжного спорта. Соревнования не только дают возможность продемонстрировать свою физическую подготовку, ощутить дух соперничества, но и дарят отличное настроение и заряд бодрости", - отметили собеседники.-0-