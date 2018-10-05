Золотистый боровик обнаружили в лесу под Малоритой

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области впервые обнаружен золотистый боровик, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Гриб с ярко коричневой шляпкой, желтоватый снизу обнаружили в лесу в Малоритском районе. Вскоре находка попала в руки ученых. Исследовав гриб в лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники, они пришли к выводу, что это боровик золотистый. "Это абсолютно новый для нас гриб, во всяком случае - для Брестской области. Никогда раньше он не встречался здесь", - отметил Виктор Демянчик.

Боровик золотистый широко распространен в лесах Северной Америки (США, Канаде). Также он встречается на китайском Тайване, пару десятилетий назад появился в Европе. Предполагалось, что он может быть в районах северной Беларуси, но документального подтверждения этому пока нет.

По словам ученого, золотистый боровик является съедобным и теоретически относится к первой категории грибов. Примечательно, что в отличие от белого он не червивеет. Во время варки сохраняет свой светло-желтый цвет. В готовом виде имеет слегка сладковатый вкус. "Гриб очень эстетичный, вкусный - любители тихой охоты могут смело наполнять им свои лукошки. На участке, где был найден золотистый боровик, разрослась хорошая популяция. Гриб этот замечали и в сентябре, и в октябре - уже как минимум две его генерации прошли. Это гарантия того, что пришелец приживется в наших лесах", - резюмировал собеседник.-0-

Фото Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси