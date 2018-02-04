4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зона платной парковки по ул.Воронянского в Минске будет работать в штатном режиме с 5 февраля, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

Парковочные места располагаются по обе стороны от ул.Чкалова до ул.Авакяна. Как сообщал ранее журналистам директор учреждения Олег Лещинский, здесь внедрена новая система контроля парковочного пространства с возможностью считывания автомобильного номера. Видеокамеры установлены как на самой парковке, так и на всех въездах в прилегающие дворы. Оборудование будет фиксировать момент, когда машина приехала и уехала, что позволит легко выявить нарушителей и привлечь к ответственности. Сформирована электронная база данных о владельцах транспортных средств, проживающих в зоне действия платной парковки.

Новая система, построенная на интернет-технологиях, станет одним из элементов управления транспортным комплексом в период проведения II Европейских игр. Специалисты смогут дистанционно наблюдать за ситуацией на парковках и в прилегающих дворах.

Также с 5 февраля зона платной парковки по ул.Гикало будет расширена до перекрестка с ул.Платонова.

Всего в Минске до 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца. Сейчас в городе насчитывается около 2,5 тыс. парковочных мест.-0-