Зрение 13 тыс. детей в сельской местности Брестской области проверят в этом году

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрение 13 тыс. детей в сельской местности Брестской области проверят в 2018 году, сообщил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа "Я вижу" по проверке зрения у детей в сельской местности идет третий год. Мы уже в Могилевской и Гомельской областях осмотрели 25 тыс. детей. А в нынешнем году проверим 13 тыс. детей в Брестской", - рассказал Александр Трухан.

Директор фонда также сообщил о двух проектах, запланированных на текущий год, однако подробности раскрывать не стал. "Один проект будет обучающий, связанный с молодежью, второй - проект по строительству спортивных площадок в одной из школ Минска", - отметил он.

Рассказал Александр Трухан и о программе Street Workout по оборудованию детских площадок для занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе. В настоящее время построено 13 таких площадок. В прошлом году начато возведение еще двух, где смогут заниматься и люди с ограниченными возможностями. В их распоряжении будут площадка Street Workout со снарядами, антивандальные тренажеры, поле для общения. "Таким образом мы хотим показать, что и спорт, и физкультура, и общение доступны для всей молодежи", - подчеркнул директор фонда.

В 2018 году республиканскому общественному объединению "Белорусский детский фонд" исполняется 30 лет. Сегодня организация насчитывает 6 областных отделений, 80 районных, около 20 тыс. волонтеров и еще десятки тысяч неравнодушных людей, которые стремятся помочь детям. Главная задача фонда - защищать права детей, оказывать им материальную, гуманитарную, медицинскую, юридическую и другую помощь.-0-

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