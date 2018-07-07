Зубренка в минском зоопарке назвали Булатом

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк подвел итоги конкурса на лучшую кличку для зубренка, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Малыш родился в середине мая. По правилам конкурса, его будущая кличка должна была начинаться на букву Б - как в названии страны.
Участниками состязания могли стать интернет-пользователи, подписанные на группу зоопарка в соцсети "ВКонтакте" и сделавшие репост записи к себе на страницу. Свои варианты предложили более 2 тыс. человек. Лучшим жюри признало имя Булат.
Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-
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