Зубренка в минском зоопарке назвали Булатом

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк подвел итоги конкурса на лучшую кличку для зубренка, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Малыш родился в середине мая. По правилам конкурса, его будущая кличка должна была начинаться на букву Б - как в названии страны.

Участниками состязания могли стать интернет-пользователи, подписанные на группу зоопарка в соцсети "ВКонтакте" и сделавшие репост записи к себе на страницу. Свои варианты предложили более 2 тыс. человек. Лучшим жюри признало имя Булат.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции экзотические животные, редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-