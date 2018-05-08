Звания "Человек года Брестчины- 2017" удостоены 16 жителей области

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония чествования лучших тружеников и коллективов области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Труженики пользовались уважением во все времена. Они славят родную землю, делают ее духовно и материально богаче, сохраняют наследие и своими руками строят будущее нашей страны. Находящиеся в этом зале люди являются примером того, что в районе, небольшом городе или деревне можно успешно работать и получать высокие результаты. Уверен, в Год малой родины наша область будет работать еще эффективнее", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Почетного звания "Человек года Брестчины-2017" удостоены 16 жителей региона за высокие достижения в труде и личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области. В частности, поощрены главный агроном ОАО "Агро-Мотоль" Валерий Стасевич, главный инженер ЧУП "Виктория" Юрий Плаксин, начальник "Березовской СПМК-22" Григорий Бабич, врач-анестезиолог-реаниматолог областного роддома Сергей Филатов, тренер по пулевой стрельбе областного комплексного центра олимпийского резерва Андрей Фоминых.

В том числе лауреатом стал директор ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" Павел Пинигин. "Это заслуга всего трудового коллектива. Для нас главное - осуществлять качественный ремонт техники. Также занимаемся разработкой беспилотных авиационных комплексов, систем защиты летательных аппаратов. Кроме того, наращиваем объемы выпуска деталей для самолетов гражданского и военного назначения", - отметил руководитель барановичского предприятия.

Председатель облисполкома также вручил дипломы победителям соревнований за достижения в 2017 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Среди городов областного подчинения лучшими признаны Барановичи, районов - Каменецкий район, сельсоветов - Пинковичский сельский Совет депутатов. Также на областную Доску почета занесены лучшие промышленные предприятия, организации топливно-энергетического, агропромышленного и строительного комплексов, транспорта, связи, учреждений здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. Так, по решению облисполкома лучшими признаны РУПП "Гранит", СПК "Доропеевичи", КУП "Брестжилстрой", Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания, Брестская городская центральная больница, областной общественно-культурный центр, областной центр олимпийского резерва по игровым видам спорта "Виктория".-0-