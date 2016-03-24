Население сейчас возмещает более 40% стоимости ЖКУ

Население сейчас возмещает более 40% стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Тарифы определены, и Министерство экономики четко просчитало, сколько сегодня возмещаем стоимости ЖКУ мы, граждане, по стандартной двухкомнатной квартире. Уровень возмещения сейчас составляет чуть больше 40%. При этом к концу года перед нами поставлена задача выйти на уровень не менее 50%. И не за счет повышения тарифов, а за счет снижения внутренних издержек и непроизводительных затрат", - подчеркнул министр.

Александр Терехов пояснил, что в министерстве проанализировали резервы отрасли и оценили их в размере Br2,5 трлн. "Это серьезная задача, которая стоит перед всеми организациями ЖКХ, но уже разработаны четкие планы мероприятий, где прописано все, что нужно сделать", - отметил он.

"На первый взгляд, цифра очень большая, но надо понимать, что мы не стоим на месте в техническом плане - идет переоснащение. Если говорить о других резервах, то нужно снизить потребление электрической энергии, за счет внедрения систем автоматизации и диспетчеризации повысить производительность труда. К примеру, там, где работали пять человек, сегодня нужно попробовать обойтись четырьмя. Важно также поработать с амортизацией, чтобы она не начислялась излишне", - рассказал министр.

Кроме того, отметил Александр Терехов, были приняты решения по доведению всем предприятиям единого уровня накладных расходов для того, чтобы исключить любые излишества предприятий. "Мы должны поставить очень жесткие рамки, ужать систему, тогда и обеспечим эту цифру - не менее 50% возмещения", - констатировал он.

Оплатить ЖКУ за февраль минчане смогут с 26 марта

Оплатить ЖКУ за февраль минчане смогут с 26 марта, сообщил сегодня первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Сейчас идет начисление и перерасчет платы за оказанные услуги. К концу завтрашнего дня планируется выставить платежные документы в электронной системе komplat.by. Оплатить ЖКУ на почте, в банке минчане смогут с 26 марта", - сказал Владимир Кухарев.

Доставка населению извещений за жилищно-коммунальные услуги в Минске будет осуществляться 26, 27 и 28 марта. Бумажный вариант жировок все минчане смогут увидеть до 29 марта.

В свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов напомнил, что оплатить февральские жировки белорусы смогут до 5 апреля без взимания пени, штрафа.

Служба заказчика по оказанию услуг ЖКХ заработает в Минске в полном объеме с 1 апреля

Служба заказчика по оказанию услуг ЖКХ заработает во всех районах Минска в полном объеме с 1 апреля, сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"В прошлом году службу заказчика по оказанию услуг ЖКХ создали на базе Первомайского и Партизанского районов города. С 1 января было принято решение перевести на такую систему работы все районы столицы. На данный момент организационные вопросы решены. Служба заказчика начнет полноценно функционировать с 1 апреля", - сказал Владимир Кухарев.

Основными функциями службы заказчика по оказанию услуг ЖКХ являются технадзор за выполнением работ по обслуживанию жилфонда, проведение конкурсов и торгов на оказание услуг, работа с обращениями граждан.

Единые предельные тарифы на все ЖКУ впервые установлены в Беларуси - Терехов

Главной новацией указа №107 "Об оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению" является установление единых предельных тарифов на все жилищно-коммунальные услуги, заявил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Главная новация указа, который подписан вчера, - то, что впервые в одном документе собраны все тарифы на основные жилищно-коммунальные услуги (как субсидированные, так и полные), которые будут являться обязательными для применения на всей территории страны. Важно отметить, что они будут являться предельными, то есть выше этих тарифов быть не может. Таким образом, мы реализовали требования главы государства, когда в едином документе собраны все тарифы и человек сможет, руководствуясь этим документом, просчитать стоимость услуг", - отметил Александр Терехов.

По его словам, снижены тарифы на услуги водоснабжения в 1,7 раза (с Br4765,9 до Br2790 за 1 куб.м), водоотведения - более чем в 2,2 раза (с Br4148,8 до Br1863 за 1 куб.м). Тариф на техническое обслуживание лифта составляет Br6 тыс. 911. "Фактически на том уровне, что было в декабре. Снижение составило от январского тарифа на 30%", - пояснил министр. Он также констатировал, что указом впервые утвержден тариф на санитарное содержание мест общего пользования - Br5 тыс. 300.

"Установлены предельные нормы возмещения затрат на такие услуги, как освещение мест общего пользования и электроэнергия на движение лифтов - Br3 тыс. 900 и Br2 тыс. 600 на человека", - рассказал Александр Терехов.

Также, по его словам, впервые утвержден единый предельный тариф на техническое обслуживание запорно-переговорных устройств - Br9 тыс. 100 - для всех организаций вне зависимости от формы собственности. "Но это при условии, если заключен у граждан договор с обслуживающей организацией, так как эта услуга является дополнительной", - пояснил Александр Терехов.

Министр добавил, что указ №107 - это комплексный документ, реализация которого позволит ответить на все вопросы, касающиеся формирования стоимости комплекса жилищно-коммунальных услуг.

"Рабочая группа еще раз оценила тарифы, которые были приняты, исходя из возможностей оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. В результате были найдены резервы для их снижения", - подытожил Александр Терехов.

Графа о перерасчете ЖКУ появится в жировках за февраль

В счет-извещениях за февраль появится графа о перерасчете ЖКУ, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Фактические цифры перерасчета будут индивидуальны. Они зависят от метража квартиры, объема оказываемых услуг, количества проживающих и зарегистрированных человек в квартире", - сказал Александр Терехов.

Как сообщил директор коммунального унитарного предприятия "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Олег Седельник, в столице сумма перерасчета за январь в среднем составила Br33 тыс. за один лицевой счет. Разъяснения по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги минчане могут получить в любом расчетно-справочном центре города.

Оплатить февральские жировки белорусы смогут до 5 апреля без взимания пени.

Сделан большой шаг в достижении прозрачности тарифов на ЖКУ - Терехов

Сделан большой шаг в достижении прозрачности тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заявил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня сделан большой шаг с точки зрения достижения прозрачности тарифов. При этом мы ставим перед собой задачу добиться в первую очередь большей прозрачности в формировании затрат", - подчеркнул министр.

Александр Терехов отметил, что правительство определило четкий алгоритм формирования этих затрат и так называемую планово-расчетную цену, чтобы исключить факты бесхозяйственности и разгильдяйства, а также включение в стоимость ЖКУ непрофильных затрат.

Как сообщалось ранее, 23 марта глава государства подписал указ №107 "Об оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению", которым утвердил предельно допустимые цены (тарифы) в 2016 году на 14 видов ЖКУ.

Начисление платы за электроэнергию пенсионерам и инвалидам возможно по месту пребывания - Терехов

Начисление платы за электроэнергию по субсидируемым тарифам пенсионерам и инвалидам возможно по месту пребывания, заявил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"В развитие указа №107 ("Об оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению". - Прим. БЕЛТА) принято постановление правительства №233, которое определяет порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Там также имеется ряд интересных новаций. Мы услышали людей, и теперь субсидируемый тариф за электричество может начисляться как по месту жительства, так и по месту пребывания - выбор за человеком", - отметил Александр Терехов.

Он пояснил, что особенно это актуально для тех, кто в летний период времени уезжает за город. "Тариф будет привязан либо к квартире, где он зарегистрирован, либо, по желанию человека, к индивидуальному дому в деревне либо в другом населенном пункте", - сказал министр.

Также Александр Терехов констатировал, что, согласно постановлению, дети до 7 лет не будут учитываться при начислении платы за техническое обслуживание лифтов, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, от возмещения расходов на электроэнергию для работы лифтов.

Норма о плате за воду и канализацию в пустующих домах без счетчиков вступит в силу с 1 октября

Норма о плате за воду и канализацию в пустующих домах без счетчиков вступит в силу с 1 октября, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Принята новая норма в части определения стоимости платы за услуги водоснабжения в пустующих домах, где не установлены индивидуальные приборы учета воды. Начисление за услугу водоснабжения в таком случае будет определяться исходя из расчетного количества граждан, определяемого путем деления общей площади жилого помещения на 20 (с округлением в меньшую сторону до целого числа). Эта норма вступит в силу с 1 октября 2016 года", - пояснил Александр Терехов.

"Не секрет, что в пустующих квартирах люди проживают или сдают их внаем нелегально, при этом, не имея прибора учета воды, пользуются услугами водоснабжения. Сейчас в стране 98% жилого фонда оснащено индивидуальными приборами учета воды, но мы считаем необходимым простимулировать и остальных граждан к установке счетчиков. И у них будет еще полгода до вступления нормы в силу, чтобы отреагировать", - рассказал министр.

Говоря о начислении платы за воду и канализацию в пустующих домах без счетчиков, Александр Терехов привел в пример расчет для трехкомнатной квартиры площадью 65 кв.м. "Несмотря на то, что там никто не зарегистрирован, по факту будет считаться, что там проживают три человека, на них будет рассчитана услуга по полным тарифам и по той норме потребления, которую утверждают местные органы власти", - пояснил он.

Аналогичная норма в 20 кв.м будет касаться платы в пустующих домах за техобслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, за электроэнергию подъездов и работу оборудования.

Плата за техобслуживание лифта и уборку подъездов в расчете на человека ближе гражданам - Терехов

Исчисление платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов в расчете на человека ближе гражданам, чем тарификация в зависимости от площади квартиры, заявил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Лифт работает, есть затраты на его техническое обслуживание, на электроэнергию от движения этого лифта. Вопрос расчета оплаты этих услуг для конкретного домовладения - либо от метров квадратных, либо на человека - принципиальной разницы не имеет. Мы посмотрели, что для людей все-таки ближе привязка не к метрам квадратным, а к человеку. В лифте ездит человек, пользуется местом общего пользования - человек, поэтому мы услышали людей, считаем, что это своевременная реакция", - отметил Александр Терехов.

В свою очередь начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елена Дудинская подчеркнула, что в пустующих жилых помещениях плата за техобслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, за электроэнергию подъездов и работу оборудования будет производиться исходя из расчетного количества граждан, определяемого путем деления общей площади жилого помещения на 20 (с учетом округления в меньшую сторону до целого числа). "То есть если квартира 65 кв.м, то платить будут условно за три человека", - пояснила она.

Единый вариант жировки будет максимально информативным и простым для понимания - Терехов

Единый вариант счет-извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги будет максимально информативным и простым для понимания, заявил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы принципиально определились, как будет выглядеть счет-извещение. Самое главное, что с одной стороны оно должно быть максимально информативным, с другой - простым для понимания", - отметил Александр Терехов.

По его словам, планируется, что жировка будет двусторонней. "Тому человеку, которому достаточно посмотреть на стоимость услуг и то, как она рассчитана, будет посвящена одна сторона. Для того, кто хочет более детально и въедливо посмотреть, из чего сложились затраты, какой уровень возмещения, - пожалуйста, на обратной стороне будет приведена эта информация. Он сможет просчитать, перепроверить и быть просто проинформированным по тем моментам, которые там будут указаны", - пояснил министр.

Согласно указу №107 "Об оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению", единая форма извещения о размере платы за ЖКУ должна быть утверждена до 1 мая.

Заблокировать кнопку лифта на втором этаже можно только с согласия всех жильцов

Заблокировать кнопку лифта на втором этаже можно только с согласия всех жильцов этажа, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время круглого стола "Плата за ЖКУ: новые тарифы и подходы" в пресс-центре БЕЛТА.

"Заблокировать кнопку лифта второго этажа можно, если все согласны на площадке. Тогда кнопка блокируется, и эти граждане освобождаются от оплаты за пользование лифтом", - пояснил министр.

При этом Александр Терехов подчеркнул, что плата за техобслуживание лифта и уборку подъездов теперь будет исчисляться в расчете на человека, а не в зависимости от площади квартиры. "Для людей все-таки ближе привязка не к метрам квадратным, а к человеку. В лифте ездит человек, пользуется местом общего пользования - человек, поэтому мы услышали людей, считаем, что это своевременная реакция", - констатировал он.