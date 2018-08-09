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10 вещей, которые необходимо сделать на A-Fest в эту субботу

Общество 09.08.2018 | 15:05

11 августа в Лошицком парке в третий раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest. В этом году на крупнейшем бесплатном оупен-эйре лета выступят британка Софи Эллис-Бекстор и француз Янн Десталь (участник Modjo). На фестивале впервые в стране появится открытая пивная кухня A-Kitchen, а все любители стрит-фуда оценят фудкорт с уличной едой.

Мы составили to-do-list из 10 пунктов для того, чтобы вы не пропустили на A-Fest ничего интересного.

Станцевать танец из клипа Софи Эллис-Бекстор

Третий год A-Fest отличается от других летних оупен-эйров европейским лайн-апом. В этом году для многотысячной толпы минчан выступят британская певица и композитор Софи Эллис-Бекстор и француз Янн Десталь (солист дуэта Modjo). Главный белорусский хедлайнер - рок-группа "Без Билета". Кроме этого, на сцене появятся группы Tanin Jazz, Bez Not, Mustelide, :B:N и Akute.

Устроить пикник на траве

A-Fest по традиции проходит в Лошицком парке. Организаторы советуют гостям взять с собой плед и удобно расположиться на траве в тени деревьев. А все необходимое для пикника можно будет купить на фудкорте фестиваля.

Посмотреть выступление с фудкорта

Фудкорт станет главной точкой притяжения всех любителей стрит-фуда. В этом году по своему размеру он смог бы целиком заполнить хоккейную площадку. Гости фестиваля попробуют шаурму, бургеры, хот-доги, роллы, наггетсы, мясо на гриле и другой стрит-фуд по классическим и авторским рецептам. Дегустировать еду гости будут вместе с пивом, в том числе безалкогольным, и квасом. Смотреть выступление артистов можно будет прямо с фудкорта на экране высотой почти в 2 этажа панельного дома. Пройти на фудкорт гости смогут через 2 разных входа, которые обозначены специальными арками.

Побывать в открытой пивной кухне A-Kitchen

На фестивале пройдет финальная схватка между 3 студентами Академии фудхантеров A-Fest. Они вместе с главой Гильдии шеф-поваров Беларуси Александром Чикилевским устроят гастрономическое шоу и покажут, как приготовить бургеры с котлетой, приготовленной на основе пива "Аливария Porter".

Тестить стрит-фуд A-Fest будет главный фудхантер страны Koko.by в своем Instagram-аккаунте. Присоединиться к нему и поставить свою оценку блюдам в кокобаях смогут гости A-Fest - дегустация будет бесплатной.

Попробовать пиво

A-Fest, в первую очередь, фестиваль европейского формата, куда люди приходят не только послушать хорошую музыку, но и попробовать вкусную еду и выпить холодного пива. На A-Fest в этом году гости смогут насладиться различными сортами "Аливарии": "Золотое", "Белое Золото", Porter, "1894 Premium", Karol Jan Dunkel, Karol Jan Ruby, а также безалкогольным пивом и квасом. Напитки во многих точках будут наливать всего за 10 секунд.

Сделать селфи в многотысячной толпе

Чтобы после фестиваля остались не только яркие эмоции, но и посты в Instagram, которые соберут сотни лайков, на A-Fest появятся 5 фотозон. Но самой атмосферной из них станет многотысячная толпа на фоне главной сцены.

Побывать в зоне единственного в Беларуси музея пивоварения "Аливария"

На один день в Лошицком парке появится целое креативное пространство с несколькими фотозонами и интерактивными инсталляциями, где минчане смогут соприкоснуться с искусством пивоварения. В зоне Музея можно будет заняться пивной живописью - нарисовать рисунок, используя ингредиенты для производства пива; испытать свои знания, пройдя лабиринт пивоварения; почувствовать себя композитором, поиграв на пивных бутылках. Кроме того, каждый гость сможет принять участие в создании главного шедевра Музея "Аливария" и запечатлеть этот момент на фото!

Пройти квест из 30 развлечений

В этом году на фестивале будет три десятка развлекательных площадок. Гости смогут поучаствовать в "скачках" и проверить свои знания белорусского языка. Из спортивных игр будут футбол, необычный вариант игры "Крестики-нолики", эстафета с полосой препятствий на пивную тематику. Кроме подвижных развлечений будут еще и интеллектуальные: мозгобойня, "пивное" домино, игра в кости и другие.

Зайти в детский городок

Для маленьких белорусов впервые на A-Fest появится большая детская зона. В детском городке можно будет раскрасить панно размером с человеческий рост, построить мини-завод из лего или провести время на игровой поляне. Профессиональные аквагримеры помогут маленьким белорусам преобразиться в героев из любимых мультфильмов. Во время развлечений родители смогут купить для своих детей мороженое или кукурузу, а чтобы утолить жажду - квас "Аліварскі".

Взять зонтик и сохранить карту фестиваля на свой смартфон

На входе фестиваля оборудуют камеру хранения, но от больших сумок и рюкзаков организаторы советуют отказаться и взять с собой минимум вещей: зонт, телефон, беспроводную зарядку. А если зонт брать с собой не хочется - купить дождевик можно будет на самом фестивале.

A-Fest начнется в 12.00, а главный хедлайнер покинет сцену в 22.30. Добраться в Лошицкий парк можно от остановки возле Центрального железнодорожного вокзала автобусами №102, 123, из других точек города - автобусами №2с, 52, 65, 124, 191, троллейбусами №6, 24, 5 и маршрутными такси. Белорусы младше 18 лет смогут пройти на фестиваль только в сопровождении взрослых. Паспорт на входе у всех проверять не будут, но организаторы советуют взять его с собой, чтобы при необходимости подтвердить свой возраст.

Время выступления артистов на A-Fest 2018:

12.00

Tanin Jazz

13.10

Bez Not

14.20

Mustelide

15.40

:B:N

17.10

Akute

18.30

"Без Билета"

20.00

Modjo

21.30

Софи Эллис-Бекстор

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Минск, фестиваль
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