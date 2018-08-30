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11:14
Экономика
ЕБРР предоставил МТБанку и БНБ-Банку кредиты по Br20 млн на финансирование МСП
11:14
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Активисты "Белой Руси" подарят школьникам Гомельской области интерактивный праздник
10:45
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10:35
Происшествия
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Происшествия
Витебские таможенники обнаружили в вещах россиянина авиационный кортик
10:29
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Интернациональный праздник проведут в Минском зоопарке в День города
10:25
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10:25
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10 вопросов из школьной программы. Тест БЕЛТА
Общество
30.08.2018 | 09:00
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Теги
дети
,
образование
,
школы
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Там строят не что-то, там строят себя: воспоминания ветерана стройотрядовского движения
Мнения
Александр Турчин
Программу поддержки предпринимательства необходимо совершенствовать
Комментарии
Алексей Сазонов
Год культуры на пространстве СНГ
Мнения
Марианна Щеткина
Законодательства Беларуси и РФ нужно максимально сближать с учетом национальных интересов
Мнения
Анатолий Исаченко
Приемы граждан помогают рационально распределить бюджет области
Спорт
Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open, Вера Лапко покидает турнир
Футболисты БАТЭ не прошли в групповой этап ЛЧ и продолжат еврокубковый сезон в группе ЛЕ
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Эскизный проект российско-белорусского спутника будет готов в этом году
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На премьере фильма "Мой сябар жырафа" в Минске юных зрителей ждут подарки
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Пресс-центр
Пресс-конференция
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Онлайн-конференция
Иван Вежновец,
Ольга Королькова
21 августа
О работе МАРТ по пресечению нарушений антимонопольного законодательства
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме
Онлайн-конференция
Павел Жуковский
15 августа
Что изменится в системе государственных закупок
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
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