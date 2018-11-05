100 лет БССР: первые годы молодой республики на фото БЕЛТА

Первые годы молодой Белорусской Советской Социалистической Республики, провозглашенной 1 января 1919 года, были тяжелыми, наполненными быстро меняющимися событиями (Гражданская война, интервенция, голод, разруха и последовавшее за ними восстановление). Все эти процессы нашли отражение в фотографиях БЕЛТА.
Группа витебских комсомольцев, отправляющихся на фронты Гражданской войны по комсомольской мобилизации. 1919 год
Выступление М. И. Калинина на митинге рабочих и красноармейцев на вокзале Гомеля. 1919 год
М.И. Калинин беседует с белорусскими крестьянами. 1919 год
Первый коммунистический отряд перед отправкой на фронт. 1919 год
Члены партийно-комсомольской конференции Речицкого повета, обсуждающей вопрос о мобилизации сил на борьбу с Деникиным. 1919 год
Дети голодающего Поволжья с работниками Витебской почтово-телеграфной конторы. 1921 год
X Полоцкий Уездный съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 1922 год
Первый день сдачи единого налога 1922-1923 годов в Бобруйском уезде
Посевная. 1922 год
Сдача продналога в Рогачевском уезде. 1922 год
Москва. Большой театр оперы и балета, где проходил I Всесоюзный съезд Советов в 1922 году
Выступление председателя ЦИК и СНК БССР Червякова А.Г. на I Всесоюзном съезде Советов. 1922 год