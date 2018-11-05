100 лет БССР: первые годы молодой республики на фото БЕЛТА

Одна из частей Красной Армии отправляется на Западный фронт. 1918 год

Первые годы молодой Белорусской Советской Социалистической Республики, провозглашенной 1 января 1919 года, были тяжелыми, наполненными быстро меняющимися событиями (Гражданская война, интервенция, голод, разруха и последовавшее за ними восстановление). Все эти процессы нашли отражение в фотографиях БЕЛТА.

Группа витебских комсомольцев, отправляющихся на фронты Гражданской войны по комсомольской мобилизации. 1919 год

Выступление М. И. Калинина на митинге рабочих и красноармейцев на вокзале Гомеля. 1919 год

М.И. Калинин беседует с белорусскими крестьянами. 1919 год

Первый коммунистический отряд перед отправкой на фронт. 1919 год

Члены партийно-комсомольской конференции Речицкого повета, обсуждающей вопрос о мобилизации сил на борьбу с Деникиным. 1919 год

Дети голодающего Поволжья с работниками Витебской почтово-телеграфной конторы. 1921 год

X Полоцкий Уездный съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 1922 год

Первый день сдачи единого налога 1922-1923 годов в Бобруйском уезде

Посевная. 1922 год

Сдача продналога в Рогачевском уезде. 1922 год

Москва. Большой театр оперы и балета, где проходил I Всесоюзный съезд Советов в 1922 году

Выступление председателя ЦИК и СНК БССР Червякова А.Г. на I Всесоюзном съезде Советов. 1922 год