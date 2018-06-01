1500 упаковок мороженого раздали владельцам и пассажирам экотранспорта

1 июня в Минске провели масштабный экофлешмоб в честь предстоящего Дня рождения белорусского пломбира - его отметят ровно через месяц. Сегодня 1500 минчан, отказавшихся от поездок на автомобилях, получили в награду по пачке мороженого "Белы полюс 1938" - первого пломбира без Е-добавок.

В этом году у белорусского мороженого юбилей - ровно 80 лет назад в нашей стране началось массовое производство пломбира. По этому поводу производитель воссоздал рецепт 80-летней давности и выпустил 500 000 упаковок мороженого "Белы полюс 1938". В его составе всего 8 ингредиентов, которые есть у каждого на кухне - это сливки, сгущенное и сухое молоко, вода, сахар, масло, ванилин и мука.

- Сегодня экологичность занимает одно из лидирующих мест среди трендов 21 века. Все больше белорусов выбирают одежду из натуральных тканей, транспорт, который не загрязняет воздух и, конечно, продукты с "чистым" составом, - рассказывает Максим Журович, представитель бренда "Белы Полюс". - Мы выпустили пломбир без единой Е-добавки и решили напомнить белорусам, что экологичность - это не только модно и полезно, главное - это просто. На один день мы запустили экофлешмоб, в котором призываем минчан отказаться от автомобилей и использовать только экофрендли транспорт.

Сегодня на столичной велодорожке в центре города всех обладателей велосипедов, самокатов, роликов и гироскутеров встречали мороженщики с холодильниками, полными пломбира "Белы Полюс 1938". Приятный сюрприз в первый день лета ждал и пассажиров самого экологичного транспорта столицы - электробуса. Семь часов по маршруту "единицы" курсировал специальный рейс "Белы Полюс". На входе в электробус пассажиров встречал белый медведь, а кондукторы вместо оплаты проезда проверяли знание состава нового-старого мороженого. За каждый правильный ответ минчане получили упаковку пломбира по рецепту 80-летней давности.

Белорусы, которые не успели принять участие в экофлешмобе сегодня, смогут поучаствовать в нем самостоятельно в любой день предстоящего лета. Все, что нужно, - это взять велосипед и приехать за пломбиром "Белы полюс 1938" в ближайший супермаркет. Но стоит поторопиться, мороженое без "Е" будет продаваться всего один юбилейный сезон.