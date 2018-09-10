300 хот-догов за 2 часа и Мона Лиза из кетчупа - "А-100" провела первые "Европейские голодные игры"

В это воскресенье, 9 сентября, прошли первые "Европейские голодные игры". Такое гастрономическое соревнование по приготовлению и скоростному поеданию хот-догов в парке Победы организовала сеть АЗС "А-100". Более 100 участников поборолись за звание главного любителя этого стритфуда и золотую хот-дог-карту на месяц бесплатных обед-сетов из хот-дога и стакана кофе. За день такого соревнования было приготовлено 300 хрустящих булочек и более 20 кг сосисок.

Чемпионаты по скоростному поеданию стритфуда уже более 100 лет проходят в разных точках нашей планеты. Среди стран - лидеров по количеству таких фуд-соревнований - США, Канада и Япония. В Беларуси место главного эксперта по такому вкусному "виду спорта" удерживает сеть АЗС "А-100".

В 2016 году "А-100" провела первую в стране "Битву колбасок". За три года ассортимент хот-догов и разнообразие вкусов у сети выросло в несколько раз, а традиционный чемпионат по поеданию хот-догов стал масштабнее и в этом году вернулся под названием "Европейские голодные игры".

- Сейчас на наших автозаправках можно попробовать хот-доги с 5 видами сосисок: из говядины, свинины, курицы, утки и фирменную. Каждый сезон мы пополняем меню новинками и совсем скоро презентуем новый вкус, который появится на белорусских АЗС впервые, - рассказывает Ольга Тишкевич, начальник отдела маркетинга ОДО "Астотрейдинг". - Мы смело называем себя экспертами в этом популярном среди белорусов стритфуде, потому что первыми стали готовить и продавать французские хот-доги на автозаправках, а рецепты сосисок для них мы разрабатываем самостоятельно с лучшими производителями страны.

Оценить хот-доги от "А-100" бесплатно минчане смогли во время участия в соревнованиях "Европейских голодных игр". Первых "спортсменов" в парке Победы начали выбирать в 14.00. Каждый из них боролся за победу в одном из "вкусных" конкурсных этапов. Во время кулинарного маленькие белорусы готовили френч-доги за 20 секунд. В "романтическом" участники, которые пришли со своей парой, ели френч-дог на двоих. Самым популярным конкурсом, на который выстроилась очередь, стало рисование кетчупом и горчицей. С помощью этих 2 соусов минчанам предложили нарисовать девушек с легендарных полотен: Мону Лизу, Женщину с жемчужной сережкой, Фриду Кало де Ривера и Венеру Боттичелли.

Финальная схватка за главный приз - золотую хот-дог-карту, которая дает возможность в течение месяца бесплатно обедать во всей сети АЗС "А-100", началась после 16.00. К этому времени возле "поля" "Европейских голодных игр" выстроилась толпа из нескольких сотен зрителей. У 20 "спортсменов" было ровно 5 минут, чтобы съесть максимальное количество порций.

Во время финальной схватки было съедено более 100 хот-догов, а среди главных претендентов на победу был замечен олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович. Победу в "Европейских голодных играх" одержал минчанин Максим Асаевич. Он стал обладателем специального приза от сети АЗС "А-100" - золотой хот-дог-карты, которая дает право обедать целый месяц бесплатно на всех автозаправках сети.