Прямо сейчас Сергей Лазарев разыгрывает ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру и три автомобиля от "Евроопт"! Смотрите в прямом эфире на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь"!

Сергей Лазарев накануне Нового года разыграет в "Е-Сити" квартиру и машины от "Евроопт". А еще порадует поклонников хитами и автографами!

Новый год уже на пороге – и волшебство становится все ближе! Всего через несколько часов своих обладателей найдут более 100 тысяч призов от "Евроопт"! А суперпризы новогоднего, 49-го, тура игры "Удача в придачу!" - квартиру и автомобили - в прямом эфире в столичном ТРЦ "Е-Сити" разыграет мегапопулярная звезда современного шоу-бизнеса Сергей Лазарев! И поздравит победителей лично!

А также порадует поклонников своими хитами и автограф-сессией! После розыгрыша посетители "Е-Сити" смогут не только взять автограф у Сергея Лазарева, но и пообщаться со звездой, и, конечно же, сделать селфи с любимым артистом. Такой новогодний подарок сделал всем своим покупательницам "Евроопт"! Не пропустите – начало розыгрыша в 13.20!

Лауреат многочисленных музыкальных премий, финалист "Евровидения" и бессменный ведущий фестиваля "Песня года", без которого невозможно представить себе Новый год. Актер, телеведущий и продюсер. Исполнитель огромного количества суперхитов, среди которых "Это все она", Lucky Stranger, "Так красиво". И просто красавчик! Сегодня Сергей Лазарев специально прибыл в Беларусь, чтобы принести удачу покупателям торговой сети "Евроопт". И определить, кому же достанется заветная мечта каждого - ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске!

Главный приз – ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира от "Евроопт" в престижном районе Минска! И комплект полезной бытовой техники в придачу!

Кстати, это уже 29-я квартира, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" . Столичные апартаменты расположены по улице Ильянская, дом 4. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Престижный район, отличные соседи и прекрасный вид из окна! Не хватает только новоселов – и ими можете стать вы! А приятным бонусом к квартире станет набор полезной бытовой техники от "Е-Техно": холодильник, телевизор, варочная поверхность и духовой шкаф Samsung! То, что нужно для комфортного новоселья!

Также сегодня Сергей Лазарев разыграет три вместительных и стильных внедорожника Nissan Qashqai. По счету это уже 126-й, 127-й и 128-й автомобили, которые станут принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Именно на них удачливые покупатели въедут в наступающий 2018-й!

На кону также три надежных красавца - внедорожники Nissan Qashqai!

Среди ценных призов - 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков", которое состоится 6 января в "Минск-Арене". Лучший подарок для маленьких поклонников веселых пришельцев с планеты Бонитрон!

А еще - 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков"

Кроме того, в эту субботу покупателей торговой сети ждут 200 крупных денежных сумм по 1 000 рублей каждая. И еще 100 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона!

И - крупные денежные призы! Приходите в "Е-Сити" или смотрите розыгрыш в прямом эфире!

Приходите сегодня на новогодний розыгрыш в "Е-Сити" на улице Денисовская, 8 – увидеть Сергея Лазарева лично и зарядиться волшебным настроением! Начало - в 13.20! А если не получается, смотрите розыгрыш в режиме реального времени из любой удобной вам точки страны. Прямая трансляция начнется в 13.20 на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь", а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

Вы чувствуете – с каждой минутой волшебство все ближе? А Дед Мороз готовится щедрой рукой раздать чудесные подарки всем-всем-всем?! Более 100 тысяч призов будут разыграны уже сегодня! И кто знает, быть может, ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске из рук Сергея Лазарева достанется именно вам?!