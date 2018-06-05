5 июня - Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), который отмечается 5 июня, - это один из способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам экологии, стимулировать действия людей на охрану окружающей среды.

Праздник провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН . Датой выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), итогом которой явилось создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Во многих странах Всемирный день окружающей среды — "народное событие". В этот день организуют уличные митинги, парады велосипедистов, "зеленые" концерты, конкурсы сочинений и плакатов, посадку деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и другие мероприятия.

С начала празднования в 1974 году жители разных стран провели много мероприятий, тысячи людей приняли участие в акциях по защите окружающей среды. Кстати, каждый год этот праздник проходит под определенным девизом. Тема Дня окружающей среды и место провед,ения основных международных мероприятий определяется представителями ООН.

В этом году основные международные мероприятия Дня окружающей среды проходят в Индии. Тема этого года – "Бой загрязнению пластиком!".

Правительство Индии обязалось организовывать и популяризировать торжества в честь Всемирного дня окружающей среды с помощью серии интерактивных действий и мероприятий – от все-Индийских инициатив по уборке пластика в общественных местах, национальных заповедниках и лесах, до одновременных уборок пляжей.