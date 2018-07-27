5 популярных блогеров поделились секретами успешных постов на первом занятии Академии фудхантеров A-Fest

Попробовать шесть блюд - от шаурмы со свининой до маффина с орехами - в сочетании с разными сортами пива, узнать все о секретной науке зитологии и пообщаться с 5 топ-блогерами о том, как собрать тысячи лайков и чем хайпануть в сети. В музее "Аливария" прошло первое занятие Академии фудхантеров A-Fest.

Сегодня новоиспеченные студенты первой Академии фудхантеров A-Fest прибыли в музей "Аливария" вместе с известными белорусскими блогерами и "ректором" Академии - Koko.by. Во время знакомства выяснилось, что стать фудхантером хотят белорусы абсолютно разных профессий - были программисты, пранкеры и даже сотрудник Министерства финансов.

Вместо скучных лекций и конспектов студенты практиковались в освоении зитологии - науки о пиве и особенностях его изготовления. Помимо традиционных закусок юным фудхантерам предлагали затестить с пивом синие и фиолетовые мини-бургеры, овощные палочки со сливочным дипом и другие необычные блюда. В результате дегустации студенты составили свою собственную пивную карту, которую оценивал Koko.by.

- Уличная еда всегда остается важной составляющей фестиваля A-Fest. Сегодня мы раскроем вкус первых стритфуд-сетов в сочетании с нашим пивом для тех счастливчиков, которые стали первыми слушателями Академии фудхантеров, - рассказывает Ольга Ковригина, менеджер по корпоративным коммуникациям пивоваренной компании "Аливария". - Студенты смогут не только дегустировать, но и оттачивать навыки в написании обзоров и создании фуд-фотографий, тем самым рассказывая о тех блюдах и напитках, которые стоит обязательно попробовать на главном бесплатном оупен-эйре лета.

Продвижение своего личного бренда - важная составляющая обучения профессии "охотника за едой". После каждой дегустационной части студенты Академии общались с пятью топовыми блогерами, которые рассказали о своих самых успешных проектах и постах в социальных сетях. Фудблогер Александра Виторская рассказала, как сделать так, чтобы твой обзор увидели тысячи. А эксперт по личному брендингу Наталья Бертош рассказала, что делать, чтобы доверие к тебе измерялось не только лайками.

После первого практического занятия студенты отправились выполнять домашнее задание - делать обзоры на стрит-сеты Food-A-Festa, который начался в 20 кафе и ресторанах Минска в этот понедельник. Главный выпускной экзамен ждет фудхантеров на площадке фестиваля A-Fest, который пройдет 11 августа в Лошицком парке, где они окажутся один на один с разнообразием блюд и напитков.