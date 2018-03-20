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Разыграна 40-я квартира от "Евроопт"! Также своих обладателей сегодня нашли три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Общество 20.03.2018 | 18:58

Заряд весеннего настроения, яркие эмоции и тысячи разыгранных призов обеспечил белорусам розыгрыш 60-го тура игры "Удача в придачу!", который состоялся сегодня в минском "Е-Сити". Список победителей игры в этот вторник пополнили еще более чем 50 000 жителей нашей страны. Но самыми удачными покупки, совершенные на прошлой неделе, стали для главных победителей этого тура, которые выиграли три новеньких "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!

Главный приз разыграли талантливая белорусская певица Елена Гришанова и музыкальный продюсер, фронтмен группы "Чук и Гек" Дмитрий Фомич. Музыкальный дуэт вытянул заветные семь цифр из лототрона, определив самый удачный игровой код этого тура. И столичная квартира стала принадлежать Людмиле Силивейстровой, пенсионерке из города Буда-Кошелево Гомельской области.

Звонок удачи застал победительницу дома. Людмила Викторовна включила ОНТ и смогла порадоваться своему выигрышу в прямом эфире. "Ключи? От квартиры в Минске?" – ошеломленно отреагировала победительница на происходящее. – Она нам очень пригодится!" А на заднем фоне уже звучали звонки от родных и близких!

Это уже 40-я квартира в Минске, которую выиграли участники игры "Удача в придачу!". Столичное жилье стоимостью более $60 тыс. в эквиваленте расположено в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, д. 10. Рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах.

Крупно повезло сегодня и еще трем белорусским семьям, которые стали владельцами удобных и стильных "Хендэ Крета" стоимостью по 33 тыс. рублей каждый - уже 159-го, 160-го и 161-го автомобилей, разыгранных в игре "Удача в придачу!".

Победу одному из участников игры принес Александр Сидоренко, директор фестиваля "Славянский базар в Витебске". С легкой руки директора фестиваля синий "Хендэ Крета" достался Екатерине Карповой, парикмахеру из Буда-Кошелево.

Впервые за историю игры в одном туре жители небольшого населенного пункта выиграли сразу два суперприза - и квартиру, и автомобиль! Так что в Буда-Кошелево сегодня точно будет праздник!

Как рассказала победительница во время звонка в прямом эфире, это ее первый выигрыш. "Хотела деньги или машину", - призналась она. А услышав о своей победе, рассмеялась от радости и от всей души поблагодарила: "Спасибо!"

Выигрышный код следующего победителя определила ведущая Белтелерадиокомпании Светлана Панкратова, известная своими программами "Навіны надвор'я" и "Тэлебарометр". Очень символично в день весеннего равноденствия! Шар за шаром - и красный "Хендэ Крета" стал принадлежать Виктории Боровик из города Лида Гродненской области.

К сожалению, дозвониться в прямом эфире этой победительнице не удалось, но новость о выигрыше ей уже, без сомнений, сообщили!

Оранжевый "Хендэ Крета" достался Антону Рабушко из агрогородка Олехновичи Молодечненского района Минской области. А удачу ему принесла Елена Клевко, покупательница "Евроопт" из агрогородка Шацк, которая работает в Доме культуры и также играет в "Удача в придачу!".

Счастливая новость застала победителя, который трудится оператором котельной, на рабочем месте. "Наверное, я что-то выиграл?" – предположил он. А услышав, что именно ему досталось, от радости воскликнул: "У-у-у! Радость просто переполняет! Ура-а-а!"

Еще 200 участников игры в этот вторник получили радостную новость о выигрыше денежных сумм по 500 рублей. Эти призы разыграла работник детской больницы минчанка Мария Малец, которая также участвует в игре "Удача в придачу!".

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра - в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение в среду, 21 марта, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, для 50 000 участников игры сегодняшний розыгрыш во вторник обернулся приятным пополнением баланса мобильного телефона. Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте внести название вашего сотового оператора не позднее 26 марта, чтобы не потерять свой приз.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 12 по 18 марта включительно. А вскоре там же можно будет найти список победителей 60-го тура.

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после розыгрыша ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы записать первые эмоции главных счастливчиков 60-го тура. Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Покупайте нужные вам товары в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также на сайтах интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 19 по 25 марта, примут участие в розыгрыше призов 61-го тура.

На кону во вторник, 27 марта, квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов.

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Присоединяйтесь к игре, делайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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