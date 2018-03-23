Группа "Без билета" разыграет 41-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов! Розыгрыш 27 марта!

Игра "Удача в придачу!" продолжает каждую неделю в прямом эфире ОНТ разыгрывать более 50 000 призов и согревать белорусов жаркими эмоциями! В этот вторник, 27 марта, в столичном "Е-Сити" своих обладателей найдут призы уже 61-го тура – деньги, автомобили и квартира в Минске! А удачу будут приносить известные персоны и сами покупатели "Евроопт"!

Чтобы весенняя погода заглянула в нашу страну поскорее, звездным гостем предстоящего розыгрыша станет, пожалуй, самая солнечная группа белорусской эстрады - "Без билета". Артисты, объехавшие полмира, в этот вторник разыграют главный приз, о котором мечтают все участники игры – квартиру в Минске, а также порадуют своих поклонников песней из нового альбома.

Просторная квартира с панорамными окнами расположена в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 10. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки! К слову, стоимость главного приза тоже очень солидная - более $60 тыс. в эквиваленте. И это уже 41-я квартира в Минске, которая будет разыграна в игре "Удача в придачу!" .

Квартира от "Евроопт" в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Всего через несколько дней определится и судьба трех ярких "Хендэ Крета", которые на эту неделю "припарковались" у минского "Е-Сити". Это уже 162-й, 163-й и 164-й автомобили, которые будут разыграны в игре "Удача в придачу!" .

Также участникам игры достанутся новенькие "Хендэ Крета".

Также в этот вторник своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!

Еще более 50 000 покупателей получат денежные призы!

Следите за ярким шоу на экране телевизора в прямом эфире ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by - начало в 18.20. А лучше приезжайте во вторник, 27 марта, в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Увидите розыгрыш лично и зарядитесь весенним настроением!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 19 по 25 марта включительно. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 61-го тура.

Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровые коды за эти покупки примут участие в розыгрыше денег, автомобилей и квартиры в Минске уже 27 марта!

Удачным может стать любой из игровых кодов, полученных за покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" либо на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" с 19 по 25 марта!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Совершайте нужные вам покупки, играйте в "Удачу в придачу!" - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!