Группа "Без билета" разыграет 41-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов! Розыгрыш 27 марта!

Игра
Чтобы весенняя погода заглянула в нашу страну поскорее, звездным гостем предстоящего розыгрыша станет, пожалуй, самая солнечная группа белорусской эстрады - "Без билета". Артисты, объехавшие полмира, в этот вторник разыграют главный приз, о котором мечтают все участники игры – квартиру в Минске, а также порадуют своих поклонников песней из нового альбома.
Просторная квартира с панорамными окнами расположена в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 10. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки! К слову, стоимость главного приза тоже очень солидная - более $60 тыс. в эквиваленте. И это уже 41-я квартира в Минске, которая будет разыграна в игре
Всего через несколько дней определится и судьба трех ярких "Хендэ Крета", которые на эту неделю "припарковались" у минского "Е-Сити". Это уже 162-й, 163-й и 164-й автомобили, которые будут разыграны в игре
Также в этот вторник своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!
Следите за ярким шоу на экране телевизора в прямом эфире ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by - начало в 18.20. А лучше приезжайте во вторник, 27 марта, в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Увидите розыгрыш лично и зарядитесь весенним настроением!
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Хотите попасть в число счастливчиков? Тогда не забудьте до конца недели заглянуть за покупками в магазины "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать нужные товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Игровые коды за эти покупки примут участие в розыгрыше денег, автомобилей и квартиры в Минске уже 27 марта!
Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".
Совершайте нужные вам покупки, играйте в "Удачу в придачу!" - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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