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"Без билета" разыграли 41-ю квартиру от "Евроопт"! Также своих обладателей нашли три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Общество 27.03.2018 | 18:57
Главный приз 61-го тура игры noindex> "Удача в придачу!" разыграла группа "Без билета".
Главный приз 61-го тура игры noindex>"Удача в придачу!" разыграла группа "Без билета".

Игра "Удача в придачу!" продолжает каждую неделю в прямом эфире ОНТ разыгрывать более 50 000 призов и дарить белорусам весеннее настроение! В этот вторник, 27 марта, в столичном "Е-Сити" своих обладателей нашли призы 61-го тура. А самыми удачными покупки, совершенные на прошлой неделе, стали для счастливчиков, которые выиграли три новеньких "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!

Главный приз - столичное жилье стоимостью более $60 тыс. в эквиваленте - в этот вторник разыграла, пожалуй, самая солнечная группа белорусской эстрады - "Без билета" во главе со своим фронтменом Виталием Артистом. Популярные исполнители, объехавшие полмира, сегодня вытянули заветные семь цифр из лототрона, определив самый удачный игровой код этого тура. И квартира в Минске стала принадлежать Сергею Гуркову из Могилева.

И Сергею Анатольевичу действительно невероятно повезло! Выигранная квартира расположена в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, д. 10. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах. По счету это уже 41-я квартира в Минске, которую выиграли участники игры "Удача в придачу!".

Крупно повезло сегодня и еще трем белорусским семьям, которые стали владельцами удобных и стильных "Хендэ Крета" стоимостью по 33 тыс. рублей каждый. К слову, уже 162-го, 163-го и 164-го автомобилей, разыгранных в игре "Удача в придачу!".

Оранжевый внедорожник разыграли участники группы "Без билета". Удача улыбнулась Сергею Панасюку, индивидуальному предпринимателю из города Дзержинска Минской области.

"Выиграть, конечно, хочу!" – признался победитель во время звонка в прямом эфире. А узнав, что ему достался новенький автомобиль, не стал скрывать эмоций! "Ура-ура-ура!" – воскликнул этот счастливчик на всю страну.

А владельцев еще двух "Хендэ Крета" определили сами покупатели "Евроопт". Работник детского сада Светлана Нерушева из города Жодино вытянула семь цифр из лототрона - и красный "Хендэ Крета" стал принадлежать Галине Чугуновой, пенсионерке из Гомеля.

Звонок удачи застал победительницу на кухне, где она пекла пирог. Очень кстати, учитывая радостную новость, которую узнала эта счастливица! "Серьезно? Я даже не верю, - ошеломленно призналась Галина Андреевна, услышав поздравления с выигрышем автомобиля. – Играю с самого начала, но это первый мой выигрыш!"

Синий автомобиль разыграла мама в декретном отпуске Елена Стриго из Минска. Шар за шаром - и этот "Хендэ Крета" достался Михаилу Григорьеву из Витебска, который работает слесарем в теплосетях.

И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша автомобиля у победителя было сразу 10 игровых кодов из 10 – и фортуна не прошла мимо. Победа Михаила Петровича в очередной раз подтвердила уже известное правило игры: чем больше кодов – тем больше шансов на успех!

А удачливый покупатель смотрел розыгрыш в прямом эфире! "Вижу свою синюю "Хендэ Крета"! Вот это да, - отреагировал он на новость о выигрыше. – Спасибо большое!"

Еще 200 участников игры в этот вторник получили радостную новость о выигрыше денежных сумм по 500 рублей. Своей удачей с победителями поделилась Людмила Силивейстрова, покупательница из города Буда-Кошелево, которая в прошлом туре выиграла квартиру в Минске.

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра - в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение в среду, 28 марта, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, для 50 000 участников игры сегодняшний розыгрыш во вторник обернулся приятным пополнением баланса мобильного телефона. Уже завтра стартует рассылка кодов экспресс-оплаты тем победителям, в чьих личных кабинетах на сайте игры на момент розыгрыша был указан оператор сотовой связи. Успейте внести название вашего сотового оператора не позднее 2 апреля, чтобы не потерять свой приз.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 19 по 25 марта включительно. А вскоре там же можно будет найти список победителей 61-го тура.

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после розыгрыша ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы записать первые эмоции главных счастливчиков 61-го тура. Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

А если вашего имени пока нет в списке победителей - не расстраивайтесь! Ведь ровно через семь дней будут снова разыграны более 50 000 призов! Покупайте нужные вам товары в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или заказывайте с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 26 марта по 1 апреля, примут участие в розыгрыше призов 62-го тура.

На кону во вторник, 3 апреля, квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Джук" и более 50 000 других призов.

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Кстати, как раз в эти дни, в преддверии Пасхи, во всех магазинах "Евроопт" продукты для традиционного пасхального стола можно приобрести по сниженной цене! Акция продлится по 8 апреля включительно! Также в некоторых гипермаркетах запланированы специальные праздничные мероприятия. Подробности акции можно найти на сайте evroopt.by.

Присоединяйтесь к игре, делайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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