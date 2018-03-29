61-й тур "Удачи в придачу!": шоколадка из "Бруснічкі" обернулась квартирой в Минске, а "Хендэ Крета" выиграли досрочно!

Госпожа Удача - дама капризная! И тем приятнее, когда ее благосклонность достается тому, кому это на данный момент больше всего необходимо. А именно так и получилось в 61-м туре игры "Удача в придачу!". Главный приз - просторную квартиру в столице - выиграла многодетная семья Гурковых из Могилева. Кстати, удачу им принесла покупка, сделанная в магазине "Бруснічка"! А к дружной семье Панасюков из города Дзержинска, в которой семеро детей и шестеро внуков, отправился один из трех стильных внедорожников "Хендэ Крета". Еще два автомобиля выиграли Галина Чугунова из Гомеля и Михаил Григорьев из Витебска. Причем последний победитель сделал так много покупок, что удача улыбнулась ему досрочно!

Розыгрыш призов 61-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в этот вторник в столичном "Е-Сити" и транслировался в прямом эфире телеканала ОНТ и на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Не прошло и двух дней, как в четверг в этом же торгово-развлекательном центре на ул.Денисовская, 8 уже ожидали главных победителей, чтобы вручить им ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

"Мы так мечтали о квартире в столице! - рассказал главный счастливчик 61-го тура Сергей Гурков из Могилева, который работает водителем погрузчика и грузчиком на предприятии "БелЭмса". - Жена просто в восторге!" Когда в прямом эфире этому покупателю продемонстрировали ключи от выигранной квартиры и начали поздравлять, он даже растерялся и не знал что сказать. Осознал, что все произошедшее с ним правда, только сегодня, когда вместе с супругой и детьми смог пройтись по собственному жилью в столице!

Ключи в руках – время оценить собственную квартиру в Минске!

А квартира этой многодетной семье из Могилева досталась действительно отличная! Просторная, с панорамными окнами, стоимостью более $60 тыс. в эквиваленте. И шикарным расположением - в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 10. А рядом все, что нужно для счастливой и комфортной жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Столичное жилье – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!

Осматривая свое столичное жилье, супруги не скрывали эмоций. "Мы в восторге от такого выигрыша! - откровенно признался Сергей. - Кто бы мог подумать, что нам достанется самый главный приз! Тем более, такая смешная история получилась. Мы до этого за два года участия в игре только мелкие призы выигрывали, и то давно, уже и надежду потеряли, что нам может повезти. И тут на прошлой неделе, как обычно, зашел за покупками, а "товар удачи", шоколадку, взял уже на последние деньги. Ох, как супруга ругалась по этому поводу. И тут такая удача! Теперь смеемся вместе с ней, что если бы не та шоколадка…"

Водитель погрузчика Сергей Гурков: "Мы с женой всего добивались своим трудом, а оказывается, удача в жизни тоже бывает!"

У Татьяны и Сергея Гурковых подрастают трое сыновей, младшему из которых 2 года, а старшему - уже 10 лет, так что пустовать столичная квартира точно не будет. Жилье в Минске станет отличным стартом для ребят! "В жизни мы всего добивались своим трудом, а оказывается, удача тоже бывает, - счастливо улыбается теперь Сергей Гурков. - Так что играйте обязательно - все равно хоть что-нибудь когда-нибудь да выиграете. А может, получится выиграть квартиру, как у нас?!"

Также в этот четверг в столичном "Е-Сити" были вручены ключи от трех "железных" красавцев - автомобилей "Хендэ Крета" стоимостью по 33 тыс. рублей каждый. Стильные кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" " на капоте покинули свое место, где были "припаркованы" целую неделю. И сегодня по белорусским дорогам колесит уже 164 автомобиля от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой.

Оранжевый внедорожник станет помощником для дружной семьи Панасюков из города Дзержинска Минской области, в которой семеро детей и шестеро внуков. Кстати, сегодня на награждение они приехали практически полным составом. И в игру "Удача в придачу!" , как оказалось, играют тоже все вместе! Различные призы доставались не раз, но автомобиль стал самым крупным выигрышем!

"Удача в придачу!" играют все вместе и на награждение приехали практически полным составом! В семье Панасюков семеро детей и шестеро внуков. Виграют все вместе и на награждение приехали практически полным составом!

Все началось с того, что старшая дочь Светлана зарегистрировалась в игре и уже через пару туров выиграла 1000 рублей! "Эта сумма мне очень пригодилась, я сейчас как раз строю дом, - рассказала девушка. - И папа тогда вошел в азарт, ночь не спал, тоже зарегистрировался - и через полгода выиграл машину. Удача была рядом!"

"Наш автомобиль недавно попал в ДТП, и очень нужен был новый. Семья у нас большая, без транспорта тут никак! И эта удача для нас так кстати оказалась, что словами не передать!" - подключается к разговору сам победитель, Сергей Панасюк, который трудится в сфере архитектуры, готовит проекты жилых домов. "Мы были просто в шоке!" - дополняет его супруга Наталья.

Архитектор Сергей Панасюк: "Наш автомобиль недавно попал в ДТП, и эта удача для нас так кстати оказалась, что словами не передать!"

Выигранным автомобилем семья будет пользоваться по очереди - кому больше нужно будет. Но и на такой крупной победе останавливаться не собирается! "В "Евроопт" мы очень часто ходим за покупками, нравятся цены и ассортимент, так что, надеемся, это не последний наш выигрыш! - говорит Светлана. - Все равно же ходишь за продуктами в магазин, а здесь еще и удачу в придачу получаешь! Главное, про "товар удачи" не забывать!"

Синий "Хендэ Крета" оправился в Витебск, к своему новому владельцу - Михаилу Григорьеву, который работает слесарем и обслуживает местные тепловые сети. В этот вторник фортуна улыбнулась ему досрочно! В финале розыгрыша автомобиля все 10 игровых кодов, претендовавших на приз, принадлежали именно этому покупателю, так что победитель стал очевиден уже после шестой цифры семизначного игрового кода. А эта досрочная победа в очередной раз подтвердила известное правило игры: чем больше кодов - тем больше шансов на успех!

Меньше недели понадобилось слесарю Михаилу Григорьеву, чтобы выиграть новенький автомобиль! Причем удача улыбнулась ему досрочно!

Как рассказал победитель, покупки в "Евроопт" он всегда делал регулярно и даже "товары удачи" покупал. А вот в игре зарегистрировался только несколько дней назад - супруга настояла. И удача словно ждала этого момента!

"Чисто случайно во вторник вечером "пролистывал" каналы, смотрю - мои имя и фамилия на экране! Сразу даже не поверил, думал, однофамилец. Но потом зазвонил телефон… - вспоминает Михаил Григорьев. - Честно говоря, на выигрыш я вообще не надеялся, как-то не верил, что мне может повезти. А тут сразу автомобиль! Ну а секрет удачи очень простой, как оказалось. Верить, наверное, нужно всегда, но, чтобы что-то выиграть, нужно все-таки еще и играть!"

Ключи от красного "Хендэ Крета" вручены Галине Чугуновой из Гомеля. Эта покупательница всю жизнь проработала на заводе инженером-конструктором, так что привыкла всего добиваться своим трудом. И даже не рассчитывала, что уже на заслуженном отдыхе с ней может приключиться такое чудо!

Пенсионерка Галина Чугунова всю жизнь проработала на заводе и даже не мечтала о такой удаче! "Еще не до конца верю, что мне так повезло!"

"Не думала и не мечтала о такой удаче, мне казалось, что все проходит мимо меня. Честно говоря, я и теперь еще не до конца верю, что мне так повезло! - улыбается счастливая Галина Андреевна. - Я сама не вожу, но у меня есть и сын, и зять, четверо внуков. Решать, кто сядет за руль нашей удачной машины, будем на семейном совете. И всем желаю - верьте в удачу!"

Еще 200 покупателей в 61-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду - в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8.

Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из Минска и Минской области.

"Всегда делаю покупки в "Евроопт" - люблю, когда пришел, все на месте купил и не надо тратить время на поиски. Уже выигрывала 2 рубля на телефон, 5 рублей, 10. А теперь 500! Хорошая тенденция – иду по нарастающей! – смеется победительница Татьяна Балашко из города Воложина, старший оператор автозаправочной станции. - Завтра у меня день рождения, так что потратить точно найду на что. И всем хочу пожелать удачи и выигрышей!"

Старший оператор АЗС Татьяна Балашко: "Уже выигрывала 2 рубля на телефон, 5 рублей, 10. А теперь 500! Хорошая тенденция – иду по нарастающей!"

Супруги Никита и Екатерина Клочко из Минска за призом пришли всей семьей – вместе с маленькими Василиной и Варварой. "Сколько эта игра идет, столько и играем, - рассказывает Никита, предприниматель. - Выигрывали 10 рублей и шоколадку. Так что это третий наш выигрыш! Жена прибежала с телефоном: ты выиграл 500 рублей! Даже не поверил сразу. Выигранные деньги потратим на детей. А следующая наша цель – квартира! Думаю, секрет удачи в том, чтобы не сдаваться, и рано или поздно удача найдет!"

Предприниматель Никита Клочко с семьей: "Выигранные деньги потратим на детей. А следующая наша цель – квартира!"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" тур за туром исполняет мечты белорусов. С февраля 2016 года разыграна 41 квартира в Минске, 164 автомобиля, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И еще около 1,5 млн других призов. В целом призовой фонд народной игры за это время составил более $15 млн!

Стать участником игры очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице "Удача в придачу!" сайта evroopt.by. А затем совершать свои обычные покупки в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или заказывать товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту". Игровой код будет начисляться за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи".

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 3 апреля!

Игровые коды, начисленные за покупки с 26 марта по 1 апреля, примут участие в розыгрыше призов 62-го тура. На кону во вторник, 3 апреля, квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Ниссан Джук" и более 50 000 других призов!

На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Джук" и еще более 50 000 призов!

Все мы регулярно ходим в магазин, так почему бы в придачу к своим покупкам не получить шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске? Тем более что как раз в эти дни, в преддверии Пасхи, во всех магазинах "Евроопт" продукты для традиционного пасхального стола можно приобрести по сниженной цене! Акция продлится по 8 апреля включительно. Также в некоторых гипермаркетах запланированы специальные праздничные мероприятия. Подробности акции - на сайте evroopt.by.