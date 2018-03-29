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61-й тур "Удачи в придачу!": шоколадка из "Бруснічкі" обернулась квартирой в Минске, а "Хендэ Крета" выиграли досрочно!

Общество 29.03.2018 | 15:12
Шоколадка, приобретенная в магазине "Бруснічка", обернулась для многодетной семьи из Могилева квартирой в Минске!
Шоколадка, приобретенная в магазине "Бруснічка", обернулась для многодетной семьи из Могилева квартирой в Минске!

Госпожа Удача - дама капризная! И тем приятнее, когда ее благосклонность достается тому, кому это на данный момент больше всего необходимо. А именно так и получилось в 61-м туре игры "Удача в придачу!". Главный приз - просторную квартиру в столице - выиграла многодетная семья Гурковых из Могилева. Кстати, удачу им принесла покупка, сделанная в магазине "Бруснічка"! А к дружной семье Панасюков из города Дзержинска, в которой семеро детей и шестеро внуков, отправился один из трех стильных внедорожников "Хендэ Крета". Еще два автомобиля выиграли Галина Чугунова из Гомеля и Михаил Григорьев из Витебска. Причем последний победитель сделал так много покупок, что удача улыбнулась ему досрочно!

Розыгрыш призов 61-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в этот вторник в столичном "Е-Сити" и транслировался в прямом эфире телеканала ОНТ и на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Не прошло и двух дней, как в четверг в этом же торгово-развлекательном центре на ул.Денисовская, 8 уже ожидали главных победителей, чтобы вручить им ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

"Мы так мечтали о квартире в столице! - рассказал главный счастливчик 61-го тура Сергей Гурков из Могилева, который работает водителем погрузчика и грузчиком на предприятии "БелЭмса". - Жена просто в восторге!" Когда в прямом эфире этому покупателю продемонстрировали ключи от выигранной квартиры и начали поздравлять, он даже растерялся и не знал что сказать. Осознал, что все произошедшее с ним правда, только сегодня, когда вместе с супругой и детьми смог пройтись по собственному жилью в столице!

Ключи в руках – время оценить собственную квартиру в Минске!
Ключи в руках – время оценить собственную квартиру в Минске!

А квартира этой многодетной семье из Могилева досталась действительно отличная! Просторная, с панорамными окнами, стоимостью более $60 тыс. в эквиваленте. И шикарным расположением - в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 10. А рядом все, что нужно для счастливой и комфортной жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Столичное жилье – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!
Столичное жилье – отличная возможность изменить жизнь к лучшему!

Осматривая свое столичное жилье, супруги не скрывали эмоций. "Мы в восторге от такого выигрыша! - откровенно признался Сергей. - Кто бы мог подумать, что нам достанется самый главный приз! Тем более, такая смешная история получилась. Мы до этого за два года участия в игре только мелкие призы выигрывали, и то давно, уже и надежду потеряли, что нам может повезти. И тут на прошлой неделе, как обычно, зашел за покупками, а "товар удачи", шоколадку, взял уже на последние деньги. Ох, как супруга ругалась по этому поводу. И тут такая удача! Теперь смеемся вместе с ней, что если бы не та шоколадка…"

Водитель погрузчика Сергей Гурков: "Мы с женой всего добивались своим трудом, а оказывается, удача в жизни тоже бывает!"
Водитель погрузчика Сергей Гурков: "Мы с женой всего добивались своим трудом, а оказывается, удача в жизни тоже бывает!"

У Татьяны и Сергея Гурковых подрастают трое сыновей, младшему из которых 2 года, а старшему - уже 10 лет, так что пустовать столичная квартира точно не будет. Жилье в Минске станет отличным стартом для ребят! "В жизни мы всего добивались своим трудом, а оказывается, удача тоже бывает, - счастливо улыбается теперь Сергей Гурков. - Так что играйте обязательно - все равно хоть что-нибудь когда-нибудь да выиграете. А может, получится выиграть квартиру, как у нас?!"

Также в этот четверг в столичном "Е-Сити" были вручены ключи от трех "железных" красавцев - автомобилей "Хендэ Крета" стоимостью по 33 тыс. рублей каждый. Стильные кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!"" на капоте покинули свое место, где были "припаркованы" целую неделю. И сегодня по белорусским дорогам колесит уже 164 автомобиля от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой.
Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой.

Оранжевый внедорожник станет помощником для дружной семьи Панасюков из города Дзержинска Минской области, в которой семеро детей и шестеро внуков. Кстати, сегодня на награждение они приехали практически полным составом. И в игру "Удача в придачу!", как оказалось, играют тоже все вместе! Различные призы доставались не раз, но автомобиль стал самым крупным выигрышем!

В семье Панасюков семеро детей и шестеро внуков. В <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> играют все вместе и на награждение приехали практически полным составом!
В семье Панасюков семеро детей и шестеро внуков. В "Удача в придачу!" играют все вместе и на награждение приехали практически полным составом!

Все началось с того, что старшая дочь Светлана зарегистрировалась в игре и уже через пару туров выиграла 1000 рублей! "Эта сумма мне очень пригодилась, я сейчас как раз строю дом, - рассказала девушка. - И папа тогда вошел в азарт, ночь не спал, тоже зарегистрировался - и через полгода выиграл машину. Удача была рядом!"

"Наш автомобиль недавно попал в ДТП, и очень нужен был новый. Семья у нас большая, без транспорта тут никак! И эта удача для нас так кстати оказалась, что словами не передать!" - подключается к разговору сам победитель, Сергей Панасюк, который трудится в сфере архитектуры, готовит проекты жилых домов. "Мы были просто в шоке!" - дополняет его супруга Наталья.

Архитектор Сергей Панасюк: "Наш автомобиль недавно попал в ДТП, и эта удача для нас так кстати оказалась, что словами не передать!"
Архитектор Сергей Панасюк: "Наш автомобиль недавно попал в ДТП, и эта удача для нас так кстати оказалась, что словами не передать!"

Выигранным автомобилем семья будет пользоваться по очереди - кому больше нужно будет. Но и на такой крупной победе останавливаться не собирается! "В "Евроопт" мы очень часто ходим за покупками, нравятся цены и ассортимент, так что, надеемся, это не последний наш выигрыш! - говорит Светлана. - Все равно же ходишь за продуктами в магазин, а здесь еще и удачу в придачу получаешь! Главное, про "товар удачи" не забывать!"

Синий "Хендэ Крета" оправился в Витебск, к своему новому владельцу - Михаилу Григорьеву, который работает слесарем и обслуживает местные тепловые сети. В этот вторник фортуна улыбнулась ему досрочно! В финале розыгрыша автомобиля все 10 игровых кодов, претендовавших на приз, принадлежали именно этому покупателю, так что победитель стал очевиден уже после шестой цифры семизначного игрового кода. А эта досрочная победа в очередной раз подтвердила известное правило игры: чем больше кодов - тем больше шансов на успех!

Меньше недели понадобилось слесарю Михаилу Григорьеву, чтобы выиграть новенький автомобиль! Причем удача улыбнулась ему досрочно!
Меньше недели понадобилось слесарю Михаилу Григорьеву, чтобы выиграть новенький автомобиль! Причем удача улыбнулась ему досрочно!

Как рассказал победитель, покупки в "Евроопт" он всегда делал регулярно и даже "товары удачи" покупал. А вот в игре зарегистрировался только несколько дней назад - супруга настояла. И удача словно ждала этого момента!

"Чисто случайно во вторник вечером "пролистывал" каналы, смотрю - мои имя и фамилия на экране! Сразу даже не поверил, думал, однофамилец. Но потом зазвонил телефон… - вспоминает Михаил Григорьев. - Честно говоря, на выигрыш я вообще не надеялся, как-то не верил, что мне может повезти. А тут сразу автомобиль! Ну а секрет удачи очень простой, как оказалось. Верить, наверное, нужно всегда, но, чтобы что-то выиграть, нужно все-таки еще и играть!"

Ключи от красного "Хендэ Крета" вручены Галине Чугуновой из Гомеля. Эта покупательница всю жизнь проработала на заводе инженером-конструктором, так что привыкла всего добиваться своим трудом. И даже не рассчитывала, что уже на заслуженном отдыхе с ней может приключиться такое чудо!

Пенсионерка Галина Чугунова всю жизнь проработала на заводе и даже не мечтала о такой удаче! "Еще не до конца верю, что мне так повезло!"
Пенсионерка Галина Чугунова всю жизнь проработала на заводе и даже не мечтала о такой удаче! "Еще не до конца верю, что мне так повезло!"

"Не думала и не мечтала о такой удаче, мне казалось, что все проходит мимо меня. Честно говоря, я и теперь еще не до конца верю, что мне так повезло! - улыбается счастливая Галина Андреевна. - Я сама не вожу, но у меня есть и сын, и зять, четверо внуков. Решать, кто сядет за руль нашей удачной машины, будем на семейном совете. И всем желаю - верьте в удачу!"

Еще 200 покупателей в 61-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду - в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8.

Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из Минска и Минской области.
Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из Минска и Минской области.

"Всегда делаю покупки в "Евроопт" - люблю, когда пришел, все на месте купил и не надо тратить время на поиски. Уже выигрывала 2 рубля на телефон, 5 рублей, 10. А теперь 500! Хорошая тенденция – иду по нарастающей! – смеется победительница Татьяна Балашко из города Воложина, старший оператор автозаправочной станции. - Завтра у меня день рождения, так что потратить точно найду на что. И всем хочу пожелать удачи и выигрышей!"

Старший оператор АЗС Татьяна Балашко: "Уже выигрывала 2 рубля на телефон, 5 рублей, 10. А теперь 500! Хорошая тенденция – иду по нарастающей!"
Старший оператор АЗС Татьяна Балашко: "Уже выигрывала 2 рубля на телефон, 5 рублей, 10. А теперь 500! Хорошая тенденция – иду по нарастающей!"

Супруги Никита и Екатерина Клочко из Минска за призом пришли всей семьей – вместе с маленькими Василиной и Варварой. "Сколько эта игра идет, столько и играем, - рассказывает Никита, предприниматель. - Выигрывали 10 рублей и шоколадку. Так что это третий наш выигрыш! Жена прибежала с телефоном: ты выиграл 500 рублей! Даже не поверил сразу. Выигранные деньги потратим на детей. А следующая наша цель – квартира! Думаю, секрет удачи в том, чтобы не сдаваться, и рано или поздно удача найдет!"

Предприниматель Никита Клочко с семьей: "Выигранные деньги потратим на детей. А следующая наша цель – квартира!"
Предприниматель Никита Клочко с семьей: "Выигранные деньги потратим на детей. А следующая наша цель – квартира!"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" тур за туром исполняет мечты белорусов. С февраля 2016 года разыграна 41 квартира в Минске, 164 автомобиля, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И еще около 1,5 млн других призов. В целом призовой фонд народной игры за это время составил более $15 млн!

Стать участником игры очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице "Удача в придачу!" сайта evroopt.by. А затем совершать свои обычные покупки в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или заказывать товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту". Игровой код будет начисляться за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи".

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 3 апреля!
"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 3 апреля!

Игровые коды, начисленные за покупки с 26 марта по 1 апреля, примут участие в розыгрыше призов 62-го тура. На кону во вторник, 3 апреля, квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Ниссан Джук" и более 50 000 других призов!

На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Джук" и еще более 50 000 призов!
На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Ниссан Джук" и еще более 50 000 призов!

Все мы регулярно ходим в магазин, так почему бы в придачу к своим покупкам не получить шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске? Тем более что как раз в эти дни, в преддверии Пасхи, во всех магазинах "Евроопт" продукты для традиционного пасхального стола можно приобрести по сниженной цене! Акция продлится по 8 апреля включительно. Также в некоторых гипермаркетах запланированы специальные праздничные мероприятия. Подробности акции - на сайте evroopt.by.

Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре "Удача в придачу!" - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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