Время удачи – 18.20! Сегодня в прямом эфире ОНТ певец Егиазар разыграет 42-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три "Ниссан Джук"!

Сегодня вторник, а значит, уже совсем скоро участников игры "Удача в придачу!" ждет традиционный еженедельный розыгрыш более 50 000 призов. Ровно в 18.20 в столичном "Е-Сити" своих обладателей отыщут деньги, автомобили и квартира в Минске! В прямом эфире телеканала ОНТ их разыграют известные персоны, победители прошлого тура и гости "из народа".

Главный приз 62-го тура – квартиру в Минске – разыграет талантливый певец и композитор с необычным армянским именем Егиазар. Финалист конкурса "Евровидение-2010" в составе белорусской группы "3+2", неоднократный обладатель премии "Песня года Беларуси", участник масштабных телевизионных проектов, сегодня артист не только определит выигрышный код самого удачливого покупателя этого тура, но и поздравит победителя лично, а также порадует всех зрителей розыгрыша своим выступлением!

Согласитесь, получить ключи от квартиры в престижном районе Минска – к слову, уже 42-й, разыгранной в игре "Удача в придачу!" – это действительно невероятная удача! Жилье стоимостью около $60 тыс. находится в столичной новостройке по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Квартира в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Крупно повезет и еще трем участникам 62-го тура - в этот вторник они станут обладателями новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Уже 165-го, 166-го и 167-го автомобилей, которые будут разыграны в игре "Удача в придачу!" .

Также участникам игры достанутся новенькие "Ниссан Джук"

Народная игра продолжает приглашать в студию на ул. Денисовской, 8 своих победителей, а также покупателей, которые оставили заявки на участие в розыгрыше на сайте evroopt.by. Так что в этот вторник двух будущих автовладельцев определят победители прошлого тура - Сергей Панасюк из Дзержинска, который выиграл автомобиль, и Сергей Гурков из Могилева, которому досталась столичная квартира. А еще один "Ниссан Джук" разыграет студентка БГТУ Ирина Гулецкая.

Также своих обладателей отыщут 200 денежных сумм по 500 рублей – этим победителям удачу принесет минчанка Мария Пятрович, которая занимается вкусной флористикой. Кроме того, для 50 000 участников розыгрыш обернется приятным пополнением баланса мобильного телефона.

Еще более 50 000 покупателей получат денежные призы

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша, а также их игровых кодов, полученных с 26 марта по 1 апреля включительно. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 62-го тура.

Удачным может стать любой из игровых кодов за покупки с 26 марта по 1 апреля. Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Так что отложите все свои дела в сторону и приезжайте сегодня в столичный ТРЦ "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.

И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!