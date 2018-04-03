Время удачи – 18.20! Сегодня в прямом эфире ОНТ певец Егиазар разыграет 42-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - три "Ниссан Джук"!

Сегодня вторник, а значит, уже совсем скоро участников игры
Главный приз 62-го тура – квартиру в Минске – разыграет талантливый певец и композитор с необычным армянским именем Егиазар. Финалист конкурса "Евровидение-2010" в составе белорусской группы "3+2", неоднократный обладатель премии "Песня года Беларуси", участник масштабных телевизионных проектов, сегодня артист не только определит выигрышный код самого удачливого покупателя этого тура, но и поздравит победителя лично, а также порадует всех зрителей розыгрыша своим выступлением!
Согласитесь, получить ключи от квартиры в престижном районе Минска – к слову, уже 42-й, разыгранной в игре
Крупно повезет и еще трем участникам 62-го тура - в этот вторник они станут обладателями новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Уже 165-го, 166-го и 167-го автомобилей, которые будут разыграны в игре
Народная игра продолжает приглашать в студию на ул. Денисовской, 8 своих победителей, а также покупателей, которые оставили заявки на участие в розыгрыше на сайте evroopt.by. Так что в этот вторник двух будущих автовладельцев определят победители прошлого тура - Сергей Панасюк из Дзержинска, который выиграл автомобиль, и Сергей Гурков из Могилева, которому досталась столичная квартира. А еще один "Ниссан Джук" разыграет студентка БГТУ Ирина Гулецкая.
Также своих обладателей отыщут 200 денежных сумм по 500 рублей – этим победителям удачу принесет минчанка Мария Пятрович, которая занимается вкусной флористикой. Кроме того, для 50 000 участников розыгрыш обернется приятным пополнением баланса мобильного телефона.
Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры
Так что отложите все свои дела в сторону и приезжайте сегодня в столичный ТРЦ "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20.
И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!
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