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Разыграны более 50 000 призов 62-го тура игры "Удача в придачу!". Обладателя квартиры в Минске определил певец Егиазар, а внедорожников "Ниссан Джук" - сами покупатели "Евроопт"!
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Разыграны более 50 000 призов 62-го тура игры "Удача в придачу!". Обладателя квартиры в Минске определил певец Егиазар, а внедорожников "Ниссан Джук" - сами покупатели "Евроопт"!

Общество 03.04.2018 | 19:00

В игру "Удача в придачу!" от "Евроопт" играет вся страна. И каждую неделю список любимчиков фортуны пополняют все новые имена! Так, сегодня в столичном "Е-Сити" в прямом эфире телеканала ОНТ были разыграны более 50 000 призов 62-го тура. А самыми удачными покупки, совершенные на прошлой неделе, стали для счастливчиков, которые выиграли три новеньких "Ниссан Джук" и квартиру в Минске!

Главный приз - жилье в столичной новостройке стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте - в этот вторник разыграл популярный певец с уникальным голосом и необычным армянским именем Егиазар. Финалист конкурса "Евровидение-2010" в составе белорусской группы "3+2", неоднократный обладатель премии "Песня года Беларуси", сегодня артист определил самый удачный игровой код этого тура. Семь цифр - и столичная квартира стала принадлежать Елене Мицкевич из Минска, которая трудится поваром в школе.

Победительница находилась дома и даже не ожидала такой удачи. "А-а-а-а! Я не верю! Это розыгрыш?" - восторженно закричала она на всю страну, когда во время звонка в прямом эфире певец Егиазар и ведущий Дмитрий Кохно поздравили ее с выигрышем жилья в столице.

И Елене Григорьевне действительно невероятно повезло! Выигранная квартира расположена в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, д. 6. А рядом - все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И множество удачливых соседей - ведь квартиры от "Евроопт" неоднократно разыгрывались в этом и соседних домах. По счету это уже 42-я квартира в Минске, которую выиграли участники игры "Удача в придачу!".

Крупно повезло и еще трем участникам 62-го тура - в этот вторник они стали обладателями новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Уже 165-го, 166-го и 167-го автомобилей, которые разыграны в игре "Удача в придачу!".

Народная игра продолжает приглашать в студию на ул.Денисовской, 8 своих победителей, а также покупателей, которые оставили заявки на участие в розыгрыше на сайте evroopt.by. Так что белоснежный "Ниссан Джук" сегодня разыграл Сергей Панасюк из Дзержинска, который в прошлом туре сам выиграл автомобиль. Заветные цифры из лототрона он вытягивал вместе со своей супругой. Шар за шаром – и внедорожник стал принадлежать Алесе Пышко из города Слонима Гродненской области, которая сейчас временно не работает.

Звонок в прямом эфире застал победительницу дома. И она, услышав о выигрыше автомобиля, даже не поверила своей удаче. "Да вы что? Автомобиль? - ошеломленно спрашивала Алеся, пока бабушка включала телевизор. - Боже мой, спасибо большое!"

Владельца красного "Ниссан Джук" определила студентка БГТУ Ирина Гулецкая - автомобиль достался Наталии Довгулевич из поселка Энергетиков Дзержинского района Минской области, которая работает в школе лаборантом.

Услышав о своей победе в прямом эфире, эта удачливая покупательница на всю страну закричала: "Ура-ура-ура! Спасибо! Мы так рады!" А муж поддержал радость супруги восторженным возгласом!

А желтый "Ниссан Джук" разыграл Сергей Гурков из Могилева, которому неделю назад досталась столичная квартира! Удача улыбнулась Светлане Романюк, медсестре из Гомеля.

Счастливица смотрела розыгрыш в прямом эфире и смогла увидеть свою победу секунда в секунду! "Смотрю вам прямо в глаза!" – сразу заявила она Дмитрию Кохно, ответив на звонок. А услышав слова поздравления, от всей души, волнуясь, поблагодарила: "Спасибо огромное!"

Также в этот вторник своих владельцев отыскали 200 призов по 500 рублей. Их разыграла минчанка Мария Пятрович, которая занимается вкусной флористикой.

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра - в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение в среду, 4 апреля, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, для 50 000 участников игры сегодняшний розыгрыш обернулся приятным пополнением баланса мобильного телефона. Если вы оказались в их числе, обязательно проверьте в своем личном кабинете, правильно ли указаны ваш мобильный номер и название оператора сотовой связи. Успейте сделать это до 9 апреля, чтобы не потерять свой приз.

Незадолго до начала розыгрыша на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша, а также их игровых кодов, полученных с 26 марта по 1 апреля включительно. А вскоре там же можно будет найти список победителей 62-го тура.

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после розыгрыша ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы записать первые эмоции главных счастливчиков 62-го тура. Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

А если вашего имени пока нет в списке победителей - не расстраивайтесь! Ведь ровно через семь дней будут снова разыграны более 50 000 призов! Покупайте нужные вам товары в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", заказывайте с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 2 по 8 апреля, примут участие в розыгрыше призов 63-го тура.

На кону во вторник, 10 апреля, еще одна квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Ниссан Джук" и более 50 000 других призов!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Получите в придачу к своим повседневным покупкам шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске! Тем более что как раз в эти дни во всех магазинах "Евроопт" продукты для традиционного пасхального стола можно купить по сниженной цене! Акция продлится по 8 апреля включительно. Также в некоторых гипермаркетах запланированы специальные праздничные мероприятия. Подробности акции - на сайте evroopt.by.

Присоединяйтесь к игре, совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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