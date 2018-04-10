Время удачи – 18.20! Сегодня в прямом эфире ОНТ солист группы "Цвет Алоэ" разыграет 43-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - автомобили и деньги!

Вторник – всегда удачный день для покупателей "Евроопт"! А все потому, что каждый вторник игра
Звездным гостем сегодняшнего розыгрыша станет солист популярной белорусской группы "Цвет Алоэ". В этот вторник Сергей Лапковский разыграет главный приз 63-го тура – квартиру в Минске стоимостью около $60 тыс.! А также лично поздравит победителя с выигрышем и порадует зрителей своим выступлением.
Кстати, это уже 43-я квартира, которую выиграют участники игры
Крупно повезет и еще трем участникам 63-го тура - в этот вторник они станут обладателями новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Уже 168-го, 169-го и юбилейного 170-го автомобилей, которые будут разыграны в игре
Кроме того, своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!
По уже сложившейся доброй традиции народная игра в этот вторник пригласит к лототрону не только звездных персон, но и своих же участников! На этот раз удачей с другими покупателями поделятся счастливчики 58-го и 62-го туров - минчанка Оксана Шестак, которая выиграла столичную квартиру, Алеся Пышко из Слонима и Владимир Мазуркевич из Минска, которым достались новенькие автомобили, а также Андрей Герко из Вилейского района, обладатель денежного приза в 500 рублей.
Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 63-го тура.
Розыгрыши игры
И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!
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