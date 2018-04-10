Время удачи – 18.20! Сегодня в прямом эфире ОНТ солист группы "Цвет Алоэ" разыграет 43-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - автомобили и деньги!

Вторник – всегда удачный день для покупателей "Евроопт"! А все потому, что каждый вторник игра "Удача в придачу!" разыгрывает среди своих участников более 50 000 призов. В том числе деньги, автомобили и квартиру в Минске! Сегодня ровно в 18.20 в столичном "Е-Сити" своих обладателей найдут призы уже 63-го тура игры. Выигрышные коды самых удачливых покупателей минувшей недели в прямом эфире телеканала ОНТ определят звезды и победители прошлых туров!

Звездным гостем сегодняшнего розыгрыша станет солист популярной белорусской группы "Цвет Алоэ". В этот вторник Сергей Лапковский разыграет главный приз 63-го тура – квартиру в Минске стоимостью около $60 тыс.! А также лично поздравит победителя с выигрышем и порадует зрителей своим выступлением.

Кстати, это уже 43-я квартира, которую выиграют участники игры "Удача в придачу!" . Просторное жилье с панорамными окнами находится в престижном районе города по адресу ул.Ильянская, 6. А это значит, что к услугам победителя будет комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Квартира в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Крупно повезет и еще трем участникам 63-го тура - в этот вторник они станут обладателями новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Уже 168-го, 169-го и юбилейного 170-го автомобилей, которые будут разыграны в игре "Удача в придачу!" .

Также участникам 63-го тура игры достанутся новенькие "Ниссан Джук".

Кроме того, своих обладателей найдут 200 очень приятных денежных сумм по 500 рублей. И еще 50 000 других призов!

Еще более 50 000 покупателей получат денежные призы.

По уже сложившейся доброй традиции народная игра в этот вторник пригласит к лототрону не только звездных персон, но и своих же участников! На этот раз удачей с другими покупателями поделятся счастливчики 58-го и 62-го туров - минчанка Оксана Шестак, которая выиграла столичную квартиру, Алеся Пышко из Слонима и Владимир Мазуркевич из Минска, которым достались новенькие автомобили, а также Андрей Герко из Вилейского района, обладатель денежного приза в 500 рублей.

Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 63-го тура.

Удачным может стать любой из игровых кодов за покупки с 2 по 8 апреля. Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Розыгрыши игры "Удача в придачу!" это не только тысячи призов, но и всегда яркое и зажигательное шоу! Так что отложите все дела в сторону и приезжайте сегодня в столичный ТРЦ "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8, чтобы зарядиться солнечным настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20!

И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!