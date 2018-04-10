Разыграны призы 63-го тура "Удачи в придачу!". Солист группы "Цвет Алоэ" разыграл 43-ю квартиру в Минске, а покупатели "Евроопт" - автомобили и деньги!

Каждую неделю "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает деньги, автомобили и квартиру в Минске! А сегодня удача для покупателей торговой сети оказалась особого цвета - цвета алоэ, ведь звездным гостем 63-го розыгрыша, который состоялся в столичном "Е-Сити", стал солист одноименной белорусской группы Сергей Лапковский. В прямом эфире ОНТ артист вытянул семь счастливых цифр из лототрона - и квартира в Минске стала принадлежать Наталье Лузановой из города Смолевичи Минской области, экономисту, которая сейчас находится в декретном отпуске.

В финале розыгрыша квартиры у этой победительницы было сразу 8 игровых кодов из 10 – и главный приз достался именно ей! А новость о победе застала ее … в маршрутке. "Вы что, это правда? – сразу не поверила Наталья, узнав о выигрыше квартиры в Минске, а потом радостно воскликнула: Спасибо большое! Ура, ура, ура!"

Кстати, это уже 43-я квартира, которую выиграли участники игры "Удача в придачу!" . Просторное жилье стоимостью более $55 тыс. находится в престижном районе города по адресу ул.Ильянская, 6. А это значит, что к услугам победителя будет комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые громкие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Крупно повезло сегодня и еще трем участникам 63-го тура, которые стали обладателями новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. Уже 168-го, 169-го и юбилейного, 170-го, автомобилей, которые разыграны в игре "Удача в придачу!" .

По уже сложившейся доброй традиции народная игра в этот вторник пригласила к лототрону не только звездных персон, но и своих же участников! Белый "Ниссан Джук" сегодня разыграл Владимир Мазуркевич из Минска, который в 58-м туре также выиграл автомобиль. С его легкой руки внедорожник стал принадлежать Светлане Богдевич из Минска, которая работает инженером в строительной компании.

В финале розыгрыша автомобиля у этой покупательницы было сразу 6 игровых кодов из 10 – и фортуна не прошла мимо. Радостная новость застала победительницу в зоопарке с ребенком. "Да что вы говорите? Обалдеть! – ошеломленно отреагировала она на поздравления во время звонка в прямом эфире. – Ура-а-а!"

Владельца красного "Ниссан Джук" определила минчанка Оксана Шестак, которой повезло выиграть столичную квартиру в 58-м туре. Этот автомобиль достался Ольге Климук из Гродно, которая работает фармацевтом в аптеке.

В финале розыгрыша автомобиля у этой покупательницы из 10 игровых кодов была ровно половина! Так что и в этом случае также подтвердилось уже известное правило игры: чем больше кодов – тем больше шансов на успех!

Как призналась победительница во время звонка в прямом эфире, раньше она уже выигрывала денежные призы в игре "Удача в придачу!" . А теперь Ольге повезло действительно по-крупному! "О боже, спасибо!" – воскликнула эта счастливица, узнав о своей победе. – Я так давно мечтала выиграть автомобиль!"

А желтый "Ниссан Джук" разыграл глава многодетной семьи Андрей Герко из Вилейского района, обладатель крупного денежного приза в 62-м туре. Шар за шаром - и удача улыбнулась Ольге Сколубович из города Борисова Минской области.

К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось, но радостную новость ей уже, без всяких сомнений, сообщили.

Также в этот вторник своих владельцев отыскали 200 призов по 500 рублей. Удачу этим покупателям принесла Алеся Пышко из Слонима, которая выиграла автомобиль в 62-м туре.

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра - в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение в среду, 11 апреля, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

Кроме того, для 50 000 участников игры сегодняшний розыгрыш обернулся приятным пополнением баланса мобильного телефона. Если вы оказались в их числе, обязательно проверьте в своем личном кабинете, правильно ли указаны ваш мобильный номер и название оператора сотовой связи. Успейте сделать это до 16 апреля, чтобы не потерять свой приз.

В понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша, а также их игровых кодов, полученных с 2 по 8 апреля включительно. А вскоре там же можно будет найти список победителей 63-го тура.

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после эфира ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы еще раз поздравить главных счастливчиков 63-го тура. Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

А если вашего имени пока нет в списке победителей - не расстраивайтесь! Ведь ровно через семь дней будут снова разыграны более 50 000 призов! Покупайте нужные вам товары в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", заказывайте с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 9 по 15 апреля, примут участие в розыгрыше призов 64-го тура.

На кону во вторник, 17 апреля, еще одна квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту".

Получите в придачу к своим повседневным покупкам шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске! Тем более что всего через несколько дней во всех гипермаркетах "Евроопт" стартует акция "Пятница черных цен", которая продлится два дня - 13 и 14 апреля. Скидки составят до 60%! Подробности акции - на сайте evroopt.by.

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