"Удача в придачу!" – тур 64! Покупатели разыграли деньги и автомобили, а отец виртуозной цимбалистки Насти Ванеевой - 44-ю квартиру от "Евроопт"!

День удачи – вторник, и это не просто слова. Каждую неделю во вторник игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" продолжает в прямом эфире телеканала ОНТ разыгрывать среди своих участников более 50 000 призов и называть имена все новых счастливчиков. Сегодня в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8 были определены победители 64-го тура. Игровые коды за покупки с 9 по 15 апреля в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" обернулись для них деньгами, автомобилями и квартирой в Минске!

Главной звездой программы стала 11-летняя белорусская школьница Настя Ванеева из Сморгони - виртуозная цимбалистка, участница таких популярных телешоу, как белорусский конкурс "Талент краіны", украинский проект "Круче всех", российское шоу талантов "Лучше всех". Не так давно история этой смелой и талантливой девочки, которая учила Максима Галкина правильно произносить название нашей страны, наделала много шума в интернете. А сегодня Настя вместе с отцом заглянула в студию "Удачи в придачу!" и показала настоящий "класс" на цимбалах!

А отец талантливой цимбалистки Сергей Ванеев определил самый счастливый игровой код 64-го тура. Всего семь цифр – и квартира в Минске стала принадлежать Светлане Закревской, маме в декретном отпуске из агрогородка Псуя Глубокского района Витебской области.

"Я в шоке! – только и смогла промолвить эта счастливица, услышав о своей фантастической удаче во время звонка в прямом эфире. – Ура-а-а!"

И Светлане действительно невероятно повезло! Просторное жилье стоимостью более 113 тыс. рублей (или свыше $55 тыс. в эквиваленте) находится в престижном районе столицы по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. Сегодня своих новоселов в игре "Удача в придачу!" обрела уже 44-я квартира!

Также в этот вторник нашли своих владельцев три "железных" красавца – новенькие внедорожники "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 171-й, 172-й и 173-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!" .

А разыграли их победители прошлых туров! Шар за шаром – и красный "Хендэ Крета" достался Елене Гловинской, сантехнику из города Несвижа Минской области. Эстафету удачи этой покупательнице передала Ольга Сколубович из Борисова, которая в 63-м туре также выиграла автомобиль.

"Вы шутите? – отреагировала победительница в ответ на поздравления Дмитрия Кохно во время звонка в прямом эфире. – Не может быть! Мечтала об автомобиле, он мне очень пригодится!" Кстати, как оказалось, удачу этой покупательнице принесла обычная шоколадка!

Судьбу синего "Хендэ Крета" определила минчанка Светлана Богдевич, которой повезло стать автовладелицей в прошлом туре. С ее легкой руки автомобиль стал принадлежать Ирине Нелипович из города Береза Брестской области.

К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось, но радостную новость ей уже, без сомнений, сообщили.

А оранжевый "Хендэ Крета" разыграла минчанка Елена Мицкевич – ей в 62-м туре досталась столичная квартира. Семь счастливых цифр – и фортуна улыбнулась Алексею Сидорову, индивидуальному предпринимателю из города Молодечно Минской области.

В этот весенний выходной день звонок удачи застал победителя на даче. "Да быть не может! – воскликнул счастливчик, услышав о своей победе. – Ура-а-а!" И, можно не сомневаться, настроение у Алексея, несмотря на пасмурную погоду, стало самое что ни на есть солнечное!

Отличные эмоции еще 200 участникам игры сегодня обеспечили денежные призы по 500 рублей каждый. Их разыграла Виктория Конопелькина из Слуцка, которая сама стала обладательницей такой же суммы две недели назад.

Кстати, забрать выигранные 500 рублей победители смогут уже завтра - в гипермаркетах "Евроопт" своих областных центров. Всех счастливчиков организаторы приглашают на торжественное вручение в среду, 18 апреля, к 19.00. Адреса и время работы центров выдачи призов опубликованы на сайте evroopt.by.

А еще 50 000 покупателей сегодня получили приятную новость о выигрыше сертификатов на покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка". Если вы оказались в их числе, просто зайдите в свой личный кабинет на сайте evroopt.by, скачайте сертификат по ссылке и воспользуйтесь им до 17 мая!

В понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша. А вскоре там же можно будет найти список победителей 64-го тура.

Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый. А сразу после эфира ведущие игры "Удача в придачу!" Артем Рыбакин, Артемис Ахпаш, Денис Дудинский и Виталий Карпанов отправились в гости к победителям, чтобы еще раз поздравить главных счастливчиков 64-го тура. Смотрите видео уже завтра - на сайтах evroopt.by, belta.by, youtube.com и других интернет-порталах.

А если вашего имени пока нет в списке победителей - не расстраивайтесь, ведь ровно через семь дней будут снова разыграны более 50 000 призов! Покупайте нужные вам товары в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", заказывайте с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" - и уже в начале следующей недели игровые коды, начисленные за покупки с 16 по 22 апреля, примут участие в розыгрыше призов 65-го тура.

На кону во вторник, 24 апреля, еще одна квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". При расчете необходимо предъявить дисконтную карту "Е-плюс" либо карту СтатусБанка "СТАТУСкарта".

Не упустите отличную возможность выиграть автомобиль или квартиру! Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!