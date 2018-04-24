Сегодня в 18.20 Анна Шаркунова в прямом эфире ОНТ разыграет 45-ю квартиру от "Евроопт", а покупатели - автомобили и деньги!

Что заставляет всю страну примкнуть к телеэкранам каждый вторник? Встреча с удачей, шанс на которую дает "Евроопт" благодаря игре
Главный приз – квартиру в престижном районе Минска – разыграет белорусская певица Анна Шаркунова. Неоднократная финалистка музыкальной премии "ЛИРА" и обладательница титула "Певица №1 в Беларуси", а еще – молодая мама, в этот вторник талантливая и очаровательная Анна определит самого удачливого покупателя 65-го тура игры "Удача в придачу!". А также поздравит этого счастливчика лично в прямом эфире и порадует зрителей розыгрыша своим выступлением!
Квартира главному победителю этого тура достанется действительно шикарная! Просторное жилье с панорамными окнами, стоимостью около 113 тыс. рублей, или более $55 тыс. в эквиваленте, находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. На этот раз своих новоселов в игре
Также место у лототрона по традиции займут победители прошлых туров. На этот раз своей удачей с другими покупателями поделятся Маргарита Барковская, которая выиграла денежный приз в 63-м туре, Ирина Нелипович – ей в 64-м туре достался автомобиль, а также главный победитель 34-го тура Александр Байрамов, которому посчастливилось стать обладателем квартиры в столице. Именно они разыграют три новеньких внедорожника "Хендэ Крета" стоимостью почти 34 тыс. рублей каждый. И это уже 174-й, 175-й и 176-й автомобили, которые достанутся участникам игры
Прекрасное настроение еще 200 участникам игры обеспечат денежные призы по 500 рублей каждый. Их разыграет Ирина Цыганкова, которая сама выиграла такую же сумму в 64-м туре. Кроме того, по всей стране сегодня разлетятся еще 50 000 других призов!
Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры
Приезжайте сегодня в столичный "Е-Сити", чтобы зарядиться хорошим настроением и лично увидеть, как фортуна выбирает своих любимчиков. А если не получается, следите за розыгрышем из любой удобной вам точки страны в прямом эфире телеканала ОНТ или на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало в 18.20. И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!
Но это еще не все хорошие новости! С 23 апреля все игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", участвуют в розыгрышах дважды! На следующий день после начисления игрового кода - в розыгрыше денежных призов, и во вторник следующей недели - в розыгрыше суперпризов. Каждый день будет разыгрываться более 5 000 денежных призов – по 5, 50, 500 и 1 000 рублей!
Первый ежедневный розыгрыш игры
А по итогам недели все игровые коды, полученные с 23 по 29 апреля, независимо от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 66-го тура игры
Покупайте сегодня – и выигрывайте денежные призы уже завтра! Этот же чек во вторник будет участвовать в розыгрыше суперпризов - автомобилей и квартиры в Минске!
Не упустите шанс испытать удачу дважды! Совершайте нужные вам покупки – и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.444 BYN
|2.452 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2.001 BYN
|2.007 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.23 BYN
|3.249 BYN