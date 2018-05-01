Сегодня в 18.20 звезды белорусского спорта в прямом эфире ОНТ разыграют 46-ю квартиру от "Евроопт", также на кону три "Ниссан Джук"!

С 23 апреля все чеки с "товаром удачи" участвуют в розыгрышах игры "Удача в придачу!" ДВАЖДЫ. В первый раз - уже на следующий день после совершения игровой покупки - в розыгрыше более 5 000 денежных призов, следить за которым можно на сайте evroopt.by, начало в 17.20. И второй раз – во вторник следующей недели - в розыгрыше трех автомобилей и квартиры в Минске.

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 денежных призов!

Сегодня в столичном "Е-Сити" по ул.Денисовской, 8 своих обладателей отыщут суперпризы 66-го тура, претендовать на которые будут игровые коды, полученные за покупки с 23 по 29 апреля в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Победителей в прямом эфире телеканала ОНТ определят звезды белорусского спорта!

Главный приз – квартиру в престижном районе Минска - разыграют известные теннисисты и тренеры, капитаны мужской и женской национальных команд по теннису - Владимир Волчков и Татьяна Пучек.

Сегодня своих новоселов обретет уже 46-я квартира в Минске от "Евроопт"!

Квартира главному победителю этого тура достанется действительно шикарная! Просторное жилье с панорамными окнами, стоимостью около 113 тыс. рублей, или более $55 тыс. в эквиваленте, находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом – все, что нужно для комфортной и счастливой жизни! Комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. На этот раз своих новоселов в игре "Удача в придачу!" обретет уже 46-я квартира!

Также сегодня будут разыграны три ярких и практичных кроссовера "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. И это уже 177-й, 178-й и 179-й автомобили, которые достанутся участникам игры.

Владельца одного из внедорожников определят центральный нападающий хоккейного клуба "Динамо Минск" и сборной Беларуси, участник чемпионата мира 2017 года Егор Шарангович и главный тренер юниорской (U-18) сборной по хоккею Павел Перепехин. А еще двум покупателям эстафету удачи передадут Александр Шнек, который выиграл автомобиль в 28-м туре, и Елена Анисимова, которой повезло стать обладательницей внедорожника в 65-м!

Также участникам 66-го тура игры достанутся новенькие "Ниссан Джук". Смотрите розыгрыш в прямом эфире или приходите в "Е-Сити"!

Кстати, список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша уже можно найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 66-го тура.

Приезжайте сегодня в столичный "Е-Сити" по адресу ул.Денисовская, 8 и станьте свидетелем этого невероятного праздника удачи! Либо следите за розыгрышем в прямом эфире на телеканале ОНТ или интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Начало, как всегда, в 18.20.

И пусть вам сегодня повезет, как повезло уже огромному количеству покупателей "Евроопт"!