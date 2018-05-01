Разыграны суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!". Два из трех автомобилей и квартиру в Минске выиграли мамы в декретном отпуске

Уже целую неделю работает интернет-студия игры "Удача в придачу-2!", в которой ежедневно разыгрываются более 5 000 денежных призов. А это значит, что лозунг "Вчера купил – сегодня выиграл" отлично работает! К этому моменту уже 40 человек стали богаче на 1 000 рублей, 80 человек выиграли по 500 рублей, еще более 40 000 участникам игры достались сертификаты на покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка"!

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 денежных призов

А сегодня все без исключения игровые коды, полученные за минувшую неделю, с 23 по 29 апреля, испытали фортуну во второй раз - они претендовали на суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!" во время розыгрыша, который состоялся в прямом эфире телеканала ОНТ в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8.

Зрителей ждало зажигательное выступление от Lipnitsky Show Orchestra

Главный приз – квартиру в престижном районе Минска – разыграли известные теннисисты, тренеры, капитаны мужской и женской национальных команд по теннису - Владимир Волчков и Татьяна Пучек. Шар за шаром они вытянули из лототрона все семь цифр игрового кода, определив самого удачливого покупателя 66-го тура. Жилье в столице выиграла Зарина Лис из города Старые Дороги Минской области.

Всего семь цифр – и владельцем столичной квартиры стала Зарина Лис из города Старые Дороги

Эта невероятная новость застала Зарину во время прогулки с ребенком на улице. И молодая мама в декрете даже все слова растеряла от волнения. "Вот это да, спасибо большое!" – только и смогла промолвить счастливица. И ее радостный шок легко можно понять – ведь такой приз действительно способен кардинально изменить жизнь к лучшему!

Просторная квартира стоимостью более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте, находится в престижном районе столицы, по ул.Ильянской, 6. А рядом – комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. Сегодня своих новоселов в игре "Удача в придачу!" обрела уже 46-я квартира!

Крупно повезло в этот вторник и еще трем участникам 66-го тура, которые выиграли модные и практичные внедорожники "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. Кстати, это уже 177-й, 178-й и 179-й автомобили, которые достались участникам игры "Удача в придачу!" .

Судьбу белоснежного "Ниссан Джук" определили центральный нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" и сборной Беларуси Егор Шарангович и главный тренер юниорской сборной (U-18) по хоккею Павел Перепехин. Этот автомобиль стал принадлежать Татьяне Богдановой из Городка Витебской области, которая сейчас находится в декретном отпуске.

"Спасибо! – воскликнула Татьяна, услышав поздравления с выигрышем автомобиля во время звонка в прямом эфире. – Ура-а-а!" Этой семье, в которой подрастают двое ребятишек, такой вместительный внедорожник будет очень кстати!

Также по традиции место у лототрона сегодня заняли не только звезды, но и победители прошлых туров игры. Красный "Ниссан Джук" разыграл Александр Шнек, который сам выиграл автомобиль в 28-м туре – с его легкой руки суперприз достался Анне Колобуховой из Гродно, которая работает специалистом на предприятии.

Дозвониться этой победительнице удалось не сразу, но когда она подняла трубку, то уже была у телевизора. "Супер, - воскликнула Анна, услышав поздравления в прямом эфире. – Я верила, что обязательно выиграю!"

А желтый "Ниссан Джук" выиграла Виктория Самович из Минска, многодетная мама, которая сейчас находится в декретном отпуске с третьим ребенком. Эстафету удачи ей передала Елена Анисимова, которой повезло стать обладательницей внедорожника в 65-м туре.

И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша автомобиля у Виктории было сразу 10 игровых кодов из 10 – и фортуна не прошла мимо. Победа этой покупательницы в очередной раз подтвердила уже известное правило игры: чем больше кодов – тем больше шансов на успех!

"Мы на даче", - сообщила Виктория, когда ей дозвонились в прямом эфире. А услышав о своей победе, радостно воскликнула: "Не может быть! Ура-а-а-а!" Еще бы, ведь практичный внедорожник для этой дружной большой семьи – это то, что надо!

В понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша. А вскоре там же можно будет найти список победителей 66-го тура. Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый.

Вашего имени пока нет в списке победителей? Расстраиваться тоже не стоит, ведь теперь выигрывать призы в игре "Удача в придачу!" можно хоть каждый день! Каждый ваш чек с "товаром удачи" уже на следующий день после совершения игровой покупки примет участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов – от 5 до 1 000 рублей. Смотрите прямую трансляцию на сайте evroopt.by, начало - в 17.20.

А во вторник, 8 мая, все игровые коды, полученные с 30 апреля по 6 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 67-го тура - три автомобиля "Ниссан Джук" и ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске, расположенную по ул.Мястровской,5!

Самое время изменить жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей каждый день!