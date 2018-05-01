Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 мая 2018, Вт
+18°C
Переменная облачность EUR 2.4258
USD 2
RUB 3.2212
Главное
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник труда в Беларуси
Общество
Костевич: ядро перечня трудных жизненных ситуаций планируется сформировать в мае-июне
Общество
Изменения с 1 мая: увеличились БПМ, пенсии и пособия, изменились правила выдачи кредитов и подорожала связь
Общество
Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня
Общество
Разыграны суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!". Два из трех автомобилей и квартиру в Минске выиграли мамы в декретном отпуске
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Оттаве в День Победы во второй раз
19:45 В мире
Умер слон Непал, которого от усыпления спасла Брижит Бардо
19:15 Калейдоскоп
Разыграны суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!". Два из трех автомобилей и квартиру в Минске выиграли мамы в декретном отпуске
18:50 Общество
Интернет-аукцион из собрания Рокфеллеров начался в Нью-Йорк
18:42 Калейдоскоп
Кому достанется 46-я квартира в Минске и три "Ниссан Джук" от "Евроопт"? Смотрите прямо сейчас на ОНТ!
18:17 Общество
Порядка 20 человек стали жертвами взрывов в Нигерии
18:10 В мире
Александра Саснович проиграла в 1-м круге теннисного турнира в Праге
17:54 Спорт
Исторический музей Беларуси 19 мая приглашает на "Тринадцатую ночь"
17:50 Культура
Китай, Япония и Республика Корея проведут 9 мая трехсторонний саммит в Токио
17:45 В мире
Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 2 мая
17:35 Регионы
Плательщиков единого налога в Минской области стало почти на 600 больше
17:27 Регионы
Туфли от дизайнера из Книги рекордов Гиннесса представит выставка в Историческом музее Беларуси
17:07 Культура
"Белгоспищепром" планирует начать поставки сахара в Китай в 2018 году
17:00 Экономика
У солистов группы Naviband родился сын
16:58 Калейдоскоп
ФОТО: Первомайские гуляния в Гомеле
16:53 Заголовки новостей
Евразийский цифровой форум пройдет 15 мая в Минске
16:52 Экономика
Гороскоп на май 2018 года
16:50 Калейдоскоп
В Брестском районе при пожаре в многоквартирном доме спасены 12 человек
16:43 Происшествия
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер 1 мая
16:33 Общество
Под Барановичами на скорости опрокинулось авто с водителем, нарушавшим ПДД 19 раз
16:13 Происшествия
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Посевная кампания Посевная кампания
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Разыграны суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!". Два из трех автомобилей и квартиру в Минске выиграли мамы в декретном отпуске

Общество 01.05.2018 | 18:50
Главный приз 66-го тура игры "Удача в придачу!" разыграли звезды большого тенниса - Владимир Волчков и Татьяна Пучек
Главный приз 66-го тура игры "Удача в придачу!" разыграли звезды большого тенниса - Владимир Волчков и Татьяна Пучек

Уже целую неделю работает интернет-студия игры "Удача в придачу-2!", в которой ежедневно разыгрываются более 5 000 денежных призов. А это значит, что лозунг "Вчера купил – сегодня выиграл" отлично работает! К этому моменту уже 40 человек стали богаче на 1 000 рублей, 80 человек выиграли по 500 рублей, еще более 40 000 участникам игры достались сертификаты на покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка"!

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 денежных призов
Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 денежных призов

А сегодня все без исключения игровые коды, полученные за минувшую неделю, с 23 по 29 апреля, испытали фортуну во второй раз - они претендовали на суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!" во время розыгрыша, который состоялся в прямом эфире телеканала ОНТ в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8.

Зрителей ждало зажигательное выступление от Lipnitsky Show Orchestra
Зрителей ждало зажигательное выступление от Lipnitsky Show Orchestra

Главный приз – квартиру в престижном районе Минска – разыграли известные теннисисты, тренеры, капитаны мужской и женской национальных команд по теннису - Владимир Волчков и Татьяна Пучек. Шар за шаром они вытянули из лототрона все семь цифр игрового кода, определив самого удачливого покупателя 66-го тура. Жилье в столице выиграла Зарина Лис из города Старые Дороги Минской области.

Всего семь цифр – и владельцем столичной квартиры стала Зарина Лис из города Старые Дороги
Всего семь цифр – и владельцем столичной квартиры стала Зарина Лис из города Старые Дороги

Эта невероятная новость застала Зарину во время прогулки с ребенком на улице. И молодая мама в декрете даже все слова растеряла от волнения. "Вот это да, спасибо большое!" – только и смогла промолвить счастливица. И ее радостный шок легко можно понять – ведь такой приз действительно способен кардинально изменить жизнь к лучшему!

Просторная квартира стоимостью более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте, находится в престижном районе столицы, по ул.Ильянской, 6. А рядом – комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И, конечно, множество удачливых соседей, ведь "Евроопт" уже не раз разыгрывал апартаменты в этом и соседних домах. Сегодня своих новоселов в игре "Удача в придачу!" обрела уже 46-я квартира!

Крупно повезло в этот вторник и еще трем участникам 66-го тура, которые выиграли модные и практичные внедорожники "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. Кстати, это уже 177-й, 178-й и 179-й автомобили, которые достались участникам игры "Удача в придачу!".

Судьбу белоснежного "Ниссан Джук" определили центральный нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" и сборной Беларуси Егор Шарангович и главный тренер юниорской сборной (U-18) по хоккею Павел Перепехин. Этот автомобиль стал принадлежать Татьяне Богдановой из Городка Витебской области, которая сейчас находится в декретном отпуске.

"Спасибо! – воскликнула Татьяна, услышав поздравления с выигрышем автомобиля во время звонка в прямом эфире. – Ура-а-а!" Этой семье, в которой подрастают двое ребятишек, такой вместительный внедорожник будет очень кстати!

Также по традиции место у лототрона сегодня заняли не только звезды, но и победители прошлых туров игры. Красный "Ниссан Джук" разыграл Александр Шнек, который сам выиграл автомобиль в 28-м туре – с его легкой руки суперприз достался Анне Колобуховой из Гродно, которая работает специалистом на предприятии.

Дозвониться этой победительнице удалось не сразу, но когда она подняла трубку, то уже была у телевизора. "Супер, - воскликнула Анна, услышав поздравления в прямом эфире. – Я верила, что обязательно выиграю!"

А желтый "Ниссан Джук" выиграла Виктория Самович из Минска, многодетная мама, которая сейчас находится в декретном отпуске с третьим ребенком. Эстафету удачи ей передала Елена Анисимова, которой повезло стать обладательницей внедорожника в 65-м туре.

И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша автомобиля у Виктории было сразу 10 игровых кодов из 10 – и фортуна не прошла мимо. Победа этой покупательницы в очередной раз подтвердила уже известное правило игры: чем больше кодов – тем больше шансов на успех!

"Мы на даче", - сообщила Виктория, когда ей дозвонились в прямом эфире. А услышав о своей победе, радостно воскликнула: "Не может быть! Ура-а-а-а!" Еще бы, ведь практичный внедорожник для этой дружной большой семьи – это то, что надо!

В понедельник на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" был опубликован список всех зарегистрированных участников сегодняшнего розыгрыша. А вскоре там же можно будет найти список победителей 66-го тура. Благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by следить за ходом розыгрыша мог каждый.

Вашего имени пока нет в списке победителей? Расстраиваться тоже не стоит, ведь теперь выигрывать призы в игре "Удача в придачу!" можно хоть каждый день! Каждый ваш чек с "товаром удачи" уже на следующий день после совершения игровой покупки примет участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов – от 5 до 1 000 рублей. Смотрите прямую трансляцию на сайте evroopt.by, начало - в 17.20.

А во вторник, 8 мая, все игровые коды, полученные с 30 апреля по 6 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 67-го тура - три автомобиля "Ниссан Джук" и ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске, расположенную по ул.Мястровской,5!

Самое время изменить жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей каждый день!

﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4258 BYN 2.4 BYN 2.45 BYN
USD
2 BYN 1.98 BYN 2.04 BYN
RUB
3.2212 BYN 3.15 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Деформированный путепровод в Лунинецком районе
Все видео

Фотоновости

Первомайские гуляния в Гомеле
Все фото

Инфографика

Организация переправы в Житковичском районе Паромная переправа через Припять работает по регулярному графику с 6.00 до 20.00.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: мы можем сделать Беларусь цветущим краем
Лукашенко: Праздник труда подчеркивает необходимость и важность любой профессии
В Беларуси сформирована эффективная система организации судебно-экспертной деятельности - Лукашенко
Политика
Армен Саркисян Саркисян: для Армении сейчас важна стабильность государства и консолидация общества
Беларусь продолжит сотрудничество с Арменией исходя из позиции взаимовыгодного партнерства - посол
Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита - МИД
Экономика
Фото из архива Новые правила выдачи кредитов действуют в Беларуси с 1 мая
"Белгоспищепром" планирует начать поставки сахара в Китай в 2018 году
Евразийский цифровой форум пройдет 15 мая в Минске
Происшествия
Фото Брестского областного УМЧС В Брестском районе при пожаре в многоквартирном доме спасены 12 человек
Под Барановичами на скорости опрокинулось авто с водителем, нарушавшим ПДД 19 раз
В Лунинецком районе в ДТП пострадала девочка, ее мать погибла
Регионы
Во время праздника Мирный созидательный труд объединяет белорусов - Гатальская
Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 2 мая
Плательщиков единого налога в Минской области стало почти на 600 больше
Спорт
Тренеры сборной Беларуси проводят очередное занятие перед поездкой на чемпионат мира. Фото ФХБ Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал состав на ЧМ в Данию
Александра Саснович проиграла в 1-м круге теннисного турнира в Праге
Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" определят первого финалиста Лиги чемпионов
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
МТС повышает стоимость услуг связи
Работа Telegram возобновляется в странах Ближнего Востока, Европы и СНГ
Культура
Евгений Олейник. Фото "Беларусь сегодня" Новая песня Евгения Олейника прозвучит 4 мая на конкурсе "Мисс Беларусь 2018"
Исторический музей Беларуси 19 мая приглашает на "Тринадцатую ночь"
Туфли от дизайнера из Книги рекордов Гиннесса представит выставка в Историческом музее Беларуси
В мире
Фото Sao Paulo Fire Department via AP В Бразилии из-за пожара рухнул небоскреб
Акция "Бессмертный полк" пройдет в Оттаве в День Победы во второй раз
Порядка 20 человек стали жертвами взрывов в Нигерии
Калейдоскоп
Гороскоп на май 2018 года
Умер слон Непал, которого от усыпления спасла Брижит Бардо
Интернет-аукцион из собрания Рокфеллеров начался в Нью-Йорк
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Весенние посиделки в Субботниках и Добровлянах,или Как корреспондент «7 дней» решила томаты выращивать
Человек-гротеск
Привет, Мухомор!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия